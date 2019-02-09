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Milli Piyango ikramiyesini kazanan talihliler ortaya çıkmadı, paralar Hazine'ye aktarıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Milli Piyango'nun 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişini kazanan biletin sahibi henüz 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi almadı. Açıklanan verilere göre 2018 yılında 60 milyon lira, son 5 yılda ise 243.4 milyon liralık ikramiye alınmayınca, unutulan paralar Hazine'ye aktarıldı.

Milli Piyango ikramiyesini kazanan talihliler ortaya çıkmadı, paralar Hazine'ye aktarıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şans oyunlarında ikramiyeler, çekilişi gününden itibaren bir yıllık zaman aşımına tabi tutuluyor.

SON 5 YILDA 243.4 MİLYON LİRA HAZİNEYE AKTARILDI

Alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin tutarı geçen yıl 60 milyon lira, 5 yılda ise 243.4 milyon lira oldu.

T24'ün aktardığına göre, 2018'de zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

Belirlenen süre içerisinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor.

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