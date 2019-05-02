Milli Savaş Uçağı için açıklama

Kotil, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde kendi ekosistemini oluşturduğuna işaret eden Kotil, örneğin uçakların iklimlendirme ihtiyacının karşılanması için farklı firmaların bir araya gelmesiyle ortak şirketin hayata geçirildiğini söyledi. Daha önce Hürkuş'un yurt dışından karşılanan ihtiyacının artık Türkiye'den karşılanacağını anlatan Kotil, bunu Hürjet ve Milli Muharip Uçağın izleyeceğini belirtti.

Milli Muharip Uçak Projesi'nde bütün altyapı tesislerini kurarak ilerlediklerine işaret eden Kotil, "Bu en büyük projemiz. Bunu bitirdiğimizde Türkiye, teknolojik olarak ABD, Rusya ve Çin'den farkım yok diyebilir." dedi.

Kotil, hâlihazırda yürüttükleri 5 helikopter projesi olduğuna değinerek, "5 yıl sonra dünyada 4-5'inci büyük helikopter üreticisi oluruz. 400 civarında helikopter mühendisimiz var, bunu büyütüyoruz." diye konuştu.

"KÜÇÜK BİR CIVATA YAPMAYI BİLE BIRAKMAYACAĞIZ"



TUSAŞ'ı TUSAŞ yapan uçak parçası üretimini bırakmayacaklarını vurgulayan Kotil, "Ne kadar özgün ürün yapsak da Boeing ve Airbus'a küçük bir civata yapmayı bırakmayacağız. Bu süreçlerden çok şey öğrendik. Uçak yapısalı hep devam edecek. Yarım milyarlık ihracatımızı 2 milyar dolara çekeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.