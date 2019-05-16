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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs’ın 100’üncü yıl dönümü kapsamında, “Millî Mücadeleye Adım Adım” temasıyla hazırlanan ve devam eden dört gün süresince ayrı ayrı yayımlanacak görüntülerin birincisini paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, 16 Mayıs 1919 günü 9'uncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa ile yakın silah arkadaşları, Kız Kulesi açıklarından bindikleri Bandırma Vapuru ile Marmara'nın nazlı sularından Karadeniz'in hırçın dalgalarına açılarak yola çıkmaları konu edilmekte. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli savunma bakanlığı

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