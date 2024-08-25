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Milli sporcu Yusuf Dikeç annesiyle fotoğraf paylaştı, gelen yorumlar mide bulandırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.08.2024 08:22
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2024 Paris Olimpiyatları'na damga vuran milli atıcımız Yusuf Dikeç sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma gelen çirkin yorumlar mide bulandırdı. İşte detaylar...

Milli sporcu Yusuf Dikeç annesiyle fotoğraf paylaştı, gelen yorumlar mide bulandırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda belki de en çok konuşulan isim olan milli sporcu Yusuf Dikeç, eli cebinde yaptığı atışla ülkemize gümüş madalya getirmeyi başarmıştı. Dikeç'in atış stili bir fenomen haline gelirken bir çok ünlü isim Dikeç'in meşhur hareketi ile poz vermişti.

X hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ünlülerle iletişime geçen milli sporcu, annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşırken paylaşımına Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notunu düştü. Dikeç'in bu paylaşımına gelen çirkin yorumlar ise tepki çekti.

'AVRUPA'YA KÜÇÜK DÜŞTÜK'

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Bir sosyal medya medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Birçok kullanıcı da 'sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük', 'Bizi Arap sanacaklar' gibi yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise bu çirkin yorumlara tepki gösterdi.

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