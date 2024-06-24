Milli Takım'a müjde var! Son maçta Çekya'ya yenilsek bile gruptan çıkabiliyoruz

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalmaya hak kazanırken, en iyi üçüncüler de gruptan çıkacak. Milli takımımızın gruptan çıkma senaryosu Çekya maçına göre şekillenecek.

ÇEKYA'YI YENERSEK DİREKT ÇIKIYORUZ

Türkiye, Çekya mücadelesini kazandığı takdirde doğrudan adını son 16 turuna yazdıracak.

BERABERLİK DURUMUNDA DA AVANTAJ VAR

Çekya ile berabere kalmamız durumunda ise Portekiz'in Gürcistan'a yenilmemesi yine gruptan çıkmamız için yeterli olacak.

MAĞLUP OLURSAK...

Çekya'ya mağlup olmamız durumunda ise en iyi grup üçüncüsü olmak için diğer gruplarda oynanan maçların sonuçları beklenecek.

ÇEKYA'YA 3 FARKLA KAYBETMEMEMİZ LAZIM

A Milli Takım, -1 averaja sahip olması nedeniyle, Çekya'ya 2 farkla kaybetse bile en iyi üçüncüler arasında Macaristan'ın önünde yer alacak ve gruptan çıkacak. Macaristan'ın 3 puanı olmasına rağmen -3 averajının bulunması bizi olası üçüncülük yarışında şanslı kılıyor.

90+10'DA ATTILAR

Macaristan'ın 90+10'da attığı golle İskoçya'yı saf dışı bırakması, en iyi üçüncülük yarışında bizi öne geçirdi. İskoçya'nın Macaristan'ı yenmesi durumunda hesaplar daha da karışacak ve işimiz zorlaşacaktı.





