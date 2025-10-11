SPOR

Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde Bulgaristan'a gol oldu yağdı! Kenan Yıldız tek başına şov yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı. İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından toparlanmak isteyen milliler, Bulgaristan deplasmanında adeta şov yaptı. Sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrılan milli takımımız 2026 Dünya Kupası için dev bir adım attı.

Emre Şen

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda elemelerde bugün 3. maçına çıktı. Ay-Yıldızlılar Bulgaristan ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Türkiye, mücadeleden mutlak zaferle ayrılıp, gruptan çıkma yolunda kritik bir virajı dönmek istiyordu. Harika bir oyun ortaya koyan millilerimiz Bulgaristan deplasmanından 6-1'lik skorla döndü.

KENAN YILDIZ ŞOV YAPTI!

Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde Bulgaristan a gol oldu yağdı! Kenan Yıldız tek başına şov yaptı 1

Bulgaristan savunmasını çaresiz bırakan Kenan Yıldız, rakip kaleye iki gol birden atarak maçın yıldızı oldu. Takımımızın diğer gollerini Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Zeki Çelik attı. 49. dakikada Viktor Popov da topu kendi ağlarına gönderdi.

SONRAKİ MAÇ SALI GÜNÜ

Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde Bulgaristan a gol oldu yağdı! Kenan Yıldız tek başına şov yaptı 2

Milli Takımımız 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU 'DALYA' DEDİ

Bulgaristan maçında ilk 11'de yer alan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.

A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 100. maçını Bulgaristan karşısında oynadı.

Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanı Arda Turan ile paylaştı.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Milli Takım, Dünya Kupası Elemelerinde Bulgaristan a gol oldu yağdı! Kenan Yıldız tek başına şov yaptı 3

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip Vasil Levski Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Bulgar taraftarlar arasında da Türk taraftarların yer aldığı görüldü.

Bulgaristan Türkiye dünya kupası milli takım
