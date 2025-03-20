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Milli Takım, Macaristan'ı İstanbul'da çok rahat devirdi! Budapeşte'de işi bitirip dönelim...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.03.2025 21:17
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile sahasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Pazar günü Budapeşte’de oynanacak rövanş öncesi İstanbul'da avantajlı bir skor alıp rahatlamak istiyordu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan millilerimiz, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Milli Takım, Macaristan'ı İstanbul'da çok rahat devirdi! Budapeşte'de işi bitirip dönelim...

UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmek isteyen A Milli Takım, Macaristan ile kozlarını paylaştı. A Grubu'na yükselmek için iki maç sonunda rakibini geçmek zorunda olan Milliler, İstanbul'da Macaristan'ı konuk etti. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan milliler, Budapeşte'de oynanacak maç öncesi büyük bir avantajı cebine koydu.

MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİK

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Dakikalar henüz 9'u gösterirken, ceza sahası dışında Oğuz Aydın, Orkun Kökçü'ye pasını verdi, Orkun muhteşem bir vuruşla fileleri sarsmayı başardı. A Milli Takım maçta 1-0 öne geçti.

SECDEYE GİTTİ

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Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, attığı golün ardından "Gazzeli çocuklar yaşasın" pankartının önünde secde etti.

GOLE ENGEL OLAMADIK

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Macaristan'da Schafer, 25'inci dakikada ceza sahası içinde kafayı vurdu ve skoru 1-1'e getirdi.

İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİK

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İkinci yarıya da müthiş başlayan millilerimiz; önce Kerem Aktürkoğlu sonra İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FIRTINASI

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Bu sezon Uluslar Ligi'nde Türkiye formasıyla en fazla gol atan (5) oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu, ikinci kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Macaristan ile mücadele ederken, 11’de başlayan Kaan Ayhan sakatlandı. Maçın 26. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan Kaan’a ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekibi yaptı. Daha sonra devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcunun yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.

RÖVANŞ BUDAPEŞTE'DE

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Millilerimiz, 3-1'lik avantajla Pazar günü Budapeşte’de Macaristan'ın konuğu olacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Türkiye Türkiye
3 - 1
Macaristan Macaristan

Milli Takıma Orkun Kökçü'den rövanş maçı öncesi kötü haber!Milli Takıma Orkun Kökçü'den rövanş maçı öncesi kötü haber!
Fenerbahçeli Oğuz Aydın, Milli Takım formasıyla bir ilk yaşadı! Dakikalar henüz 9'u gösterirken...Fenerbahçeli Oğuz Aydın, Milli Takım formasıyla bir ilk yaşadı! Dakikalar henüz 9'u gösterirken...
Anahtar Kelimeler:
Macaristan Türkiye milli takım
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