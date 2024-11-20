Milli takımın Karadağ yenilgisi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında deliye döndü! "Hayatımda hiç bu kadar sinirlenmedim"

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Takımımız deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup olurken, liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçla aynı zamanda A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamak durumunda... Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.

Alınan bu mağlubiyetle liderliği Galler'e kaptıran Ay-yıldızlılarda milli takımın eski yıldızı olan ve şu sıralar Kontraspor'da yorumculuk yapan Nihat Kahveci karşılaşmaya dair çok sert değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Montella'nın kararlarını eleştiren Kahveci 'hayatımda hiç bu kadar sinirlenmedim' ifadelerini kullandı.

"ZEMİN, SAHA KOŞULLARI DEMESİNLER"

"En kötü senaryoyu yaz gerçekleşmezdi. Zemin kötü de Karadağ'a da kötü. Saha koşulları, yağmur hepsi onlara da zordu ama 3 gol attılar. A Ligi değil, D Ligi futbolu oynadık. Faroe Adaları'na yenilmekten daha kötü bir durum. Çıkmayalım play-off'tan. Karadağ, bize 3 tane gol attı. A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla."

"HAYATIMDA BU BU KADAR SİNİRLENMEDİM"

Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Koskoca emeği 90 dakikada heba edemezsin. Merih Demiral, İsmail Yüksek rakiple güzel kavga ediyorsunuz da topla kavga edin. Oralar kurtarmaz. Sorun santraforsuzluk da değil. Forvette Barış Alper, Bertuğ, Umut Nayir Enes Ünal oynadı. 3-1 yenikken 1 dakika süre vermediğin Semih Kılıçsoy'u oyuna atıyorsun. Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyime oynuyor. Semih'i alma maça. Ben yemem.

"GÖNDERİLMEYİ HAK EDİYOR"

Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişiklikler -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Toplam 5 maçta yapacağı hataları tek maçta kullandı. Zaten kurt gibi bekleyenler var. Montella'ya destek çıkacak bir camiası da yok. TFF hoca değişikliği düşünebilir. Hocayı değiştirirlerse neden yolladınız demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım.