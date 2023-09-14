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  4. Milli voleybolcu Melissa Vargas'a Malatya Belediyesi'nden büyük jest! Hayalleri gerçek oldu

Milli voleybolcu Melissa Vargas'a Malatya Belediyesi'nden büyük jest! Hayalleri gerçek oldu

14.09.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba asıllı milli voleybolcu Melissa Vargas 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finaline damga vuran oyunculardan biri olmuştu. "Malatyalıyım" diyerek gönülleri fetheden sempatik voleybolcuya Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden büyük jest geldi.

File'nin Sultanları'nda yer alan milli voleybolcu Melissa Vargas turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Aldığı sayılar ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Melissa Vargas'ın hayalleri gerçek oldu. Her fırsatta Malatyalı olduğunu dile getiren Küba asıllı milli voleybolcuya Malatya Belediyesi'nden "Hemşehrilik beratı" verilmesine karar verildi.

Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, hem başarılı performansı hem de sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a saygı duyan Vargas, bu sebeple memleketinin de Malatya olduğunu söylüyor. Vargas, "Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar" repliği ile yüzleri güldürmüştü.

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Melissa Vargas daha önce de "Malatyalı hayranlarına söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Malatya'ya gitmek istiyorum" cevabını vermişti.

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GERÇEK ANLAMIYLA MALATYALI OLDU

Malatya Büyükşehir Meclisi'nin aldığı karar ile Milli Voleybolcu Melissa Vargas, Malatyalı ilan edildi. Önerge, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunuldu ve oy çokluğuyla kabul gördü. Fahri Hemşehrilik Beratını, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Vargas'a takdim etmesi bekleniyor.

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