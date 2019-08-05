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Millie Bobby Brown imajını değiştirdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Stranger Things dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Millie Bobby Brown, "Enola Holmes" karakteri için imajını değiştirdi.

Millie Bobby Brown imajını değiştirdi

Yetenekli oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi Enola Holmes için imaj değişikliğine gitti. Netflix yapımı Stranger Things dizisiyle ününe ün katan Millie Bobby Brown, dizideki kısa saçlarına veda etti. Canlandırdığı Eleven karakteriyle özdeşleşen genç yıldızı, yeni projesinde yepyeni bir tarzla izleyeceğiz. Millie Bobby Brown, Instagram hesabından filmde canlandıracağı, Sherlock Holmes'un küçük kız kardeşi Enola Holmes için girdiği yeni stiliyle fotoğraf paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

i love you enola #enolaholmes

mills ???? (@milliebobbybrown)'in paylaştığı bir gönderi ()

Nancy Springer'ın yaratıcısı olduğu Enola Holmes Mysteries kitap serisinden filme uyarlanacak olan projenin yönetmenliğini Harry Bradbeer üstlenirken, senaryosunu uyarlayan isim Jack Thorne. "Enola Holmes" filminin oyuncu kadrosunda yeni jenerasyon Superman Henry Cavill, Tim Burton filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Helena Bonham Carter, başarılı oyuncu Fiona Shaw ve Sam Claflin gibi isimler yer alıyor.

2020'de seyircilerin karşısına çıkacak olan filmin net vizyon tarihine dair henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Stranger Things Millie Bobby Brown Enola Holmes

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