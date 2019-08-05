Millie Bobby Brown imajını değiştirdi

Yetenekli oyuncu Millie Bobby Brown, yeni filmi Enola Holmes için imaj değişikliğine gitti. Netflix yapımı Stranger Things dizisiyle ününe ün katan Millie Bobby Brown, dizideki kısa saçlarına veda etti. Canlandırdığı Eleven karakteriyle özdeşleşen genç yıldızı, yeni projesinde yepyeni bir tarzla izleyeceğiz. Millie Bobby Brown, Instagram hesabından filmde canlandıracağı, Sherlock Holmes'un küçük kız kardeşi Enola Holmes için girdiği yeni stiliyle fotoğraf paylaştı.

Nancy Springer'ın yaratıcısı olduğu Enola Holmes Mysteries kitap serisinden filme uyarlanacak olan projenin yönetmenliğini Harry Bradbeer üstlenirken, senaryosunu uyarlayan isim Jack Thorne. "Enola Holmes" filminin oyuncu kadrosunda yeni jenerasyon Superman Henry Cavill, Tim Burton filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Helena Bonham Carter, başarılı oyuncu Fiona Shaw ve Sam Claflin gibi isimler yer alıyor.

2020'de seyircilerin karşısına çıkacak olan filmin net vizyon tarihine dair henüz bir açıklama gelmedi.



