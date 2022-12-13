Millie Court karda tanga bikini giydiği için taciz edildikten sonra onlar ifşa etti

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve Instagram’da 1.9 milyon takipçisi bulunan Courth, Fransız Alpleri’nde yaptığı tatilde çekilen bir pozunu paylaştı.

Love Island’ın eski yarışmacısı Courth, buz gibi havanın tadını çocuklar gibi eğlenerek çıkarttığı paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.

Minik bikinisiyle poz veren Courth, kombinini kar botlarıyla tamamladı. Millie Court, en son YouTube vlogunda karda tanga bikini giydiği için kendisini damgalayan "iğrenç" trollere seslendi.



26 yaşındaki yıldız isim, yorumların 'incittiğini' kabul etti ve bazı internet kullanıcılarının olumsuz yorumlarını paylaştı.

