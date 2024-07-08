Milliler çeyrek finalde EURO 2024'e veda etse de turnuvanın en çok konuşulanı oldu! Oyucularımızın performansı büyük alkış aldı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son çeyrek final maçında Türkiye, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Ay-yıldızlılar gerek bireysel, gerekse takım olarak birçok istatistikte ön plana çıkarken turnuvaya en çok renk katan ekiplerden biri oldu.

Millilerde Ferdi Kadıoğlu turnuva boyunca gösterdiği performansla otoriterlerden övgüler alırken, Avrupa medyası, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral gibi isimleri de öne çıkarıp, övgüler yağdırdı. Özellikle İngiliz ve İspanyol futbol yorumcuları, bu isimlerin sahip oldukları yetenek ve performanslarıyla Avrupa’nın büyük kulüplerine transfer olmaları gerektiğini vurguladı.

FERDİ İSTATİSTİKLERİ ALT ÜST ETTİ

Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım formasıyla en fazla ikili mücadele kazanan, en fazla top kapan, en çok sahipsiz top kazanan ve en fazla şut pası veren isim olan Ferdi Kadıoğlu, turnuvanın belki de en çok dikkat çeken ve konuşulan ismi olmayı başardı.

TURNUVANIN EN İYİSİ

5 maçın tamamında 90 dakika forma giyen 24 yaşındaki yıldız turnuvayla birlikte değerine değer katarken, turnuvanın en iyi sol beki olmaya aday.

VAN DIJK'I ŞAŞKINA ÇEVİREN TÜRK: BARIŞ ALPER YILMAZ

Turnuvanın belki de en dikkat çeken isimlerinden biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Galatasaraylı yıldız isim turnuva boyunca gösterdiği performansı son oynanan Hollanda maçında maksimum seviyeye taşırken, Hollanda'nın tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk de maç sonu yaptığı açıklamada Yılmaz için övgüler dizmişti.

Barış Alper Yılmaz'ın performansı karşısında şaşkınlığını gizlemeyen bir Hollandalı gazeteci, "Bir an 'Bu nasıl olabilir?' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR AVRUPA KULÜBÜNE GİTMELİ"

Barış Alper Yılmaz'ın büyük bir Avrupa kulübüne gitmesi gerektiğini aktaran Rian Rosendaal, "Çok iyi bir oyuncu. Bu yaz büyük bir Avrupa kulübüne gitmeli. Gözlemciler artık onu tanıyacak" diyerek sözlerini noktaladı.

EURO 2024'teki 5 maça da ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.

MERT MÜLDÜR DE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Şampiyonada Gürcistan'a karşı bulduğu nefis golle akıllara kazınan Mert Müldür de transfer piyasasında hızlı bir yükselişe imza attı. Turnuva öncesi değeri 4 milyon euro civarında olan Mert, özellikle İtalyanların ilgi alanına girdi. 25 yaşındaki oyuncuyla Serie A'dan üç kulübün ilgilendiği öğrenildi.

ARDA GÜLER KENDİNİ KANITLAMAYA DEVAM EDİYOR

Turnuvada performansı en çok merak edilen isimlerden olan Real Madridli süper starımız Arda Güler de Gürcistan’a attığı süper gol ve yaptığı 2 asistle çok konuşuldu.

MERİH DEMİRAL AVRUPA'NIN KAPILARINI AÇTI

Yaptığı müthiş müdahaleler ve tecrübesiyle kendisini bu turnuvada tekrar hatırlatan Merih Demiral, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin yolunu tutarken EURO 2024 ile birlikte Avrupa'nın yolunu tekrar tutabilir.

Avusturya maçında attığı iki golle yıldızlaşan Demiral, büyük turnuvalarda Lilian Thuram'dan (1998 Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan'a karşı) bu yana, Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası arasındaki eleme aşamasındaki bir maçta gol atan ilk defans oyuncusu oldu.

Ayrıca Merih Demiral’ın golü, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en hızlı ikinci gol oldu.

DÜNYA MERT GÜNOK'U KONUŞTU

Avusturya müsabakasında uzatma dakikalarında Baumgartner'ın kafa vuruşunda, karşılaşmanın son saniyesinde inanılmaz bir kurtarış yapan Mert Günok, mücadeleye damga vurdu.

Mert Günok da yüzde 80'lik kurtarış yüzdesiyle milli takım forması altında Rüştü Reçber'in ardından bir Avrupa Şampiyonası'nda en yüksek yüzdeye ulaşan isim oldu. Rüştü Reçber, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda bir maçta yüzde 85'lik kurtarış yüzdesine ulaşmıştı.

Kafa vuruşunu yapan 24 yaşındaki Baumgartner ise "Hayatımda gördüğüm en iyi kurtarış." yorumunu yaptı.

MİLLİLERİN DİKKAT ÇEKEN EURO 2024 İSTATİSTİKLERİ

Türkiye’nin bu turnuvada attığı 7 gol, altı farklı oyuncudan geldi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde eleme maçına iki 20 yaş altı oyuncuyla çıkan ikinci takım oldu. Bu oyuncular 19 yaşındaki Arda Güler ve Kenan Yıldız'dı. Bunun ilk örneği 1964 yılındaki Macaristan takımıydı.

Arda Güler, 20 yaşın altında olup Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atıp hem de asist yapan üçüncü ünvanını aldı.





