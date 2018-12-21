Milos Krasic kariyerini sonlandırıyor

Fenerbahçe'den sonra Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer olan ve 3 sezonun ardından sözleşmesini fesheden Sırp futbolcu Milos Krasic, emekli olmaya hazırlanıyor.

Polonya'dan ayrıldıktan sonra Sırp basınına röportaj veren ''Lechia Gdansk ile sözleşmemin bitmesine 6 ay kalmasına rağmen karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Kariyerimi bitirmeye karar vermeye çok yaklaştım ama henüz kesin olarak bitirmedim. Artık çocuklarımla ve ailemle daha çok ilgilenmek istiyorum.'' diye konuştu.

''ARTIK TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM''

Gelecek planları hakkında da konuşan 34 yaşındaki futbolcu, ''Teknik direktör olmayı düşünüyorum. Bunun için öncelikle UEFA'dan Pro lisansı almalıyım ve eğitim görmeliyim. Önceliğim bu olacak.'' dedi.

KÖTÜ GEÇEN FENERBAHÇE GÜNLERİ...

2010 yılında büyük umutlarla CSKA Moskova'dan Juventus'a 15 milyon euroya transfer olan Krasic, 2012 yılında ise 7 milyon euroya Fenerbahçe'ye gitmişti. Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Krasic, bir sezon kiralık olarak Bastia'da forma giydikten sonra Polonya'nın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis ücretiyla transfer ettiği Krasic, sarı lacivertli forma ile Süper Lig'de gol atma başarısı gösterememişti ve sadece 1 asist yapabilmişti. (SPORX)

