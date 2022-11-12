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Milot Rashica: "Taze bir şekilde döneceğiz"

12.11.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Milot Rashica, 7-0’lık Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcu, “Oyun bizim kontrolümüz altındaydı. İyi bir şekilde gelişiyoruz” dedi.

Milot Rashica: "Taze bir şekilde döneceğiz"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 7-0’lık tarihi skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından maçta Mertens’in attığı golü hazırlayan Galatasaray’ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OYUN KONTROLÜMÜZDEYDİ"

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Karşılaşmayı değerlendiren Rashica, “Çok iyi oynadık. Birçok pozisyona girme şansı yakaladık. Oyun da bizim kontrolümüz altındaydı. İyi bir şekilde gelişiyoruz” şeklinde konuştu.

"TAZE BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ"

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Dünya Kupası arasının ardından dinlenmiş bir şekilde geri döneceklerini söyleyen Rashica, “Dünya Kupası arasına kendimize güvenerek, iyi bir şekilde gideceğiz. Dinlenerek taze bir şekilde döneceğiz. Yine kazanmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

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Başakşehir galatasaray

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