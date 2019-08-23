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Milyarder David Koch hayatını kaybetti

leyla.kader leyla.kader
DÜNYA  | 23.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

79 yaşındaki dünyanın en zengin isimleri arasında 8'inci sırada yer alan kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Koch Industries'in sahiplerinden David Koch hayatını kaybetti.

Milyarder David Koch hayatını kaybetti

Serveti 50 milyar dolara yaklaşan ve dünyanın en zengin isimleri arasında 8'inci sırada yer alan kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Koch Industries'in sahiplerinden ABD'li iş adamı David Koch 79 yaşında hayatını kaybetti.

Koch, kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile biliniyordu. 3 çocuğu bulunan Koch 1970 yılında kardeşinin kurduğu Koch Industries’te göreve başlamıştı.

5 Haziran 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle şirketten emekliye ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
David Koch milayder Koch Industries

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