Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu!

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan, aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı tartışma konusu olan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hücresinde ölü olundu.
Epstein New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
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