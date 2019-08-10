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Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu!

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 10.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın hücresinde ölü bulunduğu bildirildi.

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu!

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunan, aralarında Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı tartışma konusu olan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hücresinde ölü olundu.

Epstein New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda 6 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd JEFFREY EPSTEİN Çocuk istismarı

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