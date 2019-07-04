Milyarderlerin ilk işleri! Kimi kamyon şoförüydü kimi ise bulaşıkçı

Bilirsiniz ki ilkler unutulmaz; ilk aşk, okulun ilk günü, yaptığınız ilk iş, kazandığınız ilk para... Hayat boyu unutulmayan bu tecrübeler bugün olduğunuz kişi hakkında çok şey söyler. Steve Jobs, Elon Musk gibi başarılı profesyonellerin gençken yaptıkları kısa süreli işleri sizler için derledik.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, McDonalds's'da çalışmaya başladığında 16 yaşındaydı. Mutfakta burgerleri çevirmekle meşgul olan Jeff, bu deneyimine atıfta bulanarak hayatının bu evresinden birçok ders aldığını söyler.
İş hayatına kamyon şoförü olarak başlayan James Cameron, aklına bir senaryo geldiğinde kamyonu bir kenara çekip yazardı. Cameron, en sonunda Terminator 2: Judgement Day ve True Lies gibi filmleri çekebilmek için işinden ayrıldı.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birini kuran Michael S. Dell, 12 yaşındayken Çin lokantasında bulaşık yıkıyordu.
Steve Jobs henüz bir lise öğrencisiyken yaz aylarında HP'de çalışmaya başlamıştı.
New York'un milyarder eski belediye başkanı Michael Bloomberg, Johns Hopkins Üniversitesi'nde lisans yaparken otopark görevlisi olarak çalışıyordu.
J.K. Rowling kariyerine Portekiz'de İngilizce öğretmenliği yaparak başlamıştı. Portekiz'deki anılarının Rowling'e Harry Potter için ilham verdiği biliniyor.
Oprah Winfrey, erken yaşlarda babasının Nashville'deki berber dükkanının yanındaki markette işe başlamıştı. 16 yaşına kadar yerel radyo istasyonunun haberlerini okuyarak yayın yapmaya
başlayan Oprah, bugün olduğu konuma kadar hızla bir yükseliş gösterdi.
Warren Buffett 6 yaşındayken kariyerine gazete dağıtıcı olarak başladı. Küçük Buffett kapı kapı dolaşıp dergi ve gazete satardı.
Son derece popüler olan WhatsApp'ın Ukrayna kurucusu Jan Koum, annesiyle birlikte ABD'ye göç ettikten sonra, yerel bir markette çalıştı.
Tesla, PayPal, Space X gibi son derece modern şirketler kuran Elon Musk, girişimcilik hayatına 12 yaşında başladı. Bilgisayarlara yoğun ilgisi olan küçük Elon, bilgisayar programlamayı öğrendi ve 'Blastar' adlı basit bir video oyunu için kod sattı.
Mark Cuban, 12 yaşındayken çöp poşetleri satmaya başladı. Üniversitede ise disko dansı hocalığı yapmıştı.
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