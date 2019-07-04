Milyarderlerin ilk işleri! Kimi kamyon şoförüydü kimi ise bulaşıkçı

Bilirsiniz ki ilkler unutulmaz; ilk aşk, okulun ilk günü, yaptığınız ilk iş, kazandığınız ilk para... Hayat boyu unutulmayan bu tecrübeler bugün olduğunuz kişi hakkında çok şey söyler. Steve Jobs, Elon Musk gibi başarılı profesyonellerin gençken yaptıkları kısa süreli işleri sizler için derledik.

1) Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, McDonalds's'da çalışmaya başladığında 16 yaşındaydı. Mutfakta burgerleri çevirmekle meşgul olan Jeff, bu deneyimine atıfta bulanarak hayatının bu evresinden birçok ders aldığını söyler.

2) James Cameron

İş hayatına kamyon şoförü olarak başlayan James Cameron, aklına bir senaryo geldiğinde kamyonu bir kenara çekip yazardı. Cameron, en sonunda Terminator 2: Judgement Day ve True Lies gibi filmleri çekebilmek için işinden ayrıldı.

3) Michael S. Dell

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birini kuran Michael S. Dell, 12 yaşındayken Çin lokantasında bulaşık yıkıyordu.

4) Steve Jobs

Steve Jobs henüz bir lise öğrencisiyken yaz aylarında HP'de çalışmaya başlamıştı.

5) Michael Bloomberg

New York'un milyarder eski belediye başkanı Michael Bloomberg, Johns Hopkins Üniversitesi'nde lisans yaparken otopark görevlisi olarak çalışıyordu.