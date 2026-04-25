Milyoner iş insanını filler ezdi!

ABD’li milyoner şaraphane sahibi Ernie Dosio, Afrika ülkesi Gabon’da çıktığı av sırasında dişi fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Aynı olayda yanında bulunan rehberin ise ağır yaralandığı öğrenildi.

ORMANDA FİLLERLE KARŞILAŞTILAR

75 yaşındaki Dosio’nun, nadir bir antilop türünü avlamak için profesyonel bir rehberle birlikte bölgeye gittiği belirtildi. Amerikan basınından New York Post’un haberine göre ikili, ormanın derinliklerinde ilerlerken yavrularıyla birlikte olan beş dişi fille karşılaştı.

Kendilerini tehdit altında hisseden filler aniden saldırıya geçti. Yoğun bitki örtüsü nedeniyle görüş açısının kısıtlı olduğu ve bu yüzden yaklaşan fillerin fark edilemediği aktarıldı.

Saldırının çok kısa sürdüğü ve Dosio’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Rehberin ise ağır yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

“TECRÜBELİ AVCIYDI”

Dosio’nun çocukluğundan bu yana avcılıkla ilgilendiği ve hem Afrika’da hem de ABD’de çok sayıda av deneyimi olduğu öğrenildi. Yakın çevresi, yaptığı tüm avların yasal izinler çerçevesinde gerçekleştiğini savundu.

Hayatını kaybeden Dosio’nun cenazesinin, ABD’nin Gabon’daki büyükelçiliği aracılığıyla Kaliforniya eyaletine gönderileceği açıklandı.