Milyoner varis ve 'akıl hocası' 24 saat arayla ölü bulundu

lmanya'nın önde gelen denizcilik ailelerinden Von Rantzau ailesinin Güney Afrika'daki özel safari tesislerinde yaşanan iki ölüm, ülkede geniş yankı uyandırdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ailenin 26 yaşındaki varisi Caroline von Rantzau ile safari tesisinin mali işlerini yöneten 44 yaşındaki Arno Koën, Limpopo eyaletinde bulunan lüks av çiftliğinde 24 saat arayla ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİYLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalar, ölümlerin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Caroline von Rantzau'nun 1 Haziran tarihinde meydana gelen bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak Güney Afrika polisi tarafından yürütülen incelemelerde, her iki ölümün de ateşli silah yaralanması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Polisin açıklamasıyla birlikte olayın detaylarına ilişkin soruşturma derinleştirildi.

SİLAH SESLERİ DUYULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre Arno Koën, 31 Mayıs'ta 9 milimetrelik bir tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Bir gün sonra ise görgü tanıklarının Caroline von Rantzau'nun kaldığı odadan iki el silah sesi duyduğu öne sürüldü. Yapılan incelemelerde genç kadının da ölümcül silah yarası aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Caroline von Rantzau'nun .357 kalibrelik bir av tüfeğiyle vurulmuş olabileceği değerlendiriliyor.

Alman basınında yer alan iddialarda, söz konusu tüfeğin Caroline von Rantzau'nun babası Dr. Eberhart von Rantzau'ya ait silah dolabından alınmış olabileceği öne sürüldü. Yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

AİLENİN YENİ KUŞAK TEMSİLCİLERİNDENDİ

Caroline von Rantzau, Hamburg merkezli Von Rantzau ailesinin yeni nesil temsilcileri arasında gösteriliyordu. Yakın çevresi tarafından tutkulu bir avcı ve hayvansever olarak tanınan genç kadının son yıllarda Güney Afrika'da yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Ayrıca Mozambik sınırına yakın bölgelerde iki mülk daha satın aldığı ve bölgede kalıcı bir yaşam kurmayı planladığı belirtildi.

Hayatını kaybeden finans yöneticisi Arno Koën ile yakın bir ilişki içerisinde olduğu ifade edilen Caroline von Rantzau'nun, Koën'i çevresine "akıl hocası" ve "manevi baba" olarak tanıttığı aktarıldı.

Güney Afrika polisi, iki ölüm arasındaki bağlantıyı ve olayların nasıl gerçekleştiğini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.