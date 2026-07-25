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Fuji Dağı'nda mucize gibi kurtuluş! 99 yaşındaki kadın sağ bulundu

Japonya'nın simgelerinden Fuji Dağı'nda aynı gün yaşanan iki farklı olay dikkat çekti. Tırmanış sırasında rahatsızlanan İsviçreli bir turist yaşamını yitirirken, yaralanan 99 yaşındaki Japon bir kadın geceyi dağdaki kulübede geçirdikten sonra sağ olarak kurtarıldı.

Gökçen Kökden

Fuji Dağı'nda tırmanış yapan 58 yaşındaki İsviçreli turist, zirveye doğru ilerlediği sırada fenalaştı. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan turist hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişinin, İsviçre merkezli yardımlı intihar kuruluşu EXIT'in Genel Direktörü Bernhard Sutter olduğu açıklandı. Sutter'in ailesiyle birlikte Japonya'da tatilde olduğu belirtildi.

Fuji Dağı nda mucize gibi kurtuluş! 99 yaşındaki kadın sağ bulundu 1

99 YAŞINDAKİ KADIN GECEYİ DAĞDA GEÇİRDİ

Aynı gün dağın farklı bir noktasında tırmanış yapan 99 yaşındaki Tome Sagawa ise yaralanması nedeniyle geceyi dağdaki bir kulübede geçirmek zorunda kaldı. Arama kurtarma ekipleri, ertesi gün ulaştıkları Sagawa'yı güvenli şekilde dağdan indirdi. İleri yaşına rağmen soğuk hava ve zorlu koşullara dayanabilmesi, ülkede geniş yankı uyandırdı.

Japon yetkililer, 1 Temmuz'da başlayan resmi tırmanış sezonunda bu olayla birlikte ikinci ölümün yaşandığını açıkladı. Daha önce 17 Temmuz'da 65 yaşındaki bir Japon vatandaşı da dağda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, geçen yıl 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Artan ziyaretçi sayısı ve yaşanan kazaların ardından Japon yetkililer, giriş ücretlerini güncellerken bazı parkurlarda ziyaretçi kotası ve zaman sınırlaması uygulamaya başladı.

Yetkililer, tırmanış yapacak kişilerin sağlık durumlarını dikkate almaları, uygun ekipman kullanmaları ve herhangi bir rahatsızlık hissettiklerinde tırmanışı sonlandırmaları gerektiğini vurguluyor. Bu uyarılar, dağda yaşanan son olayların ardından bir kez daha önem kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya dağ
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