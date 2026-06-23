Milyonlarca arıyı taşıyan tır devrildi: Sokağa çıkmayın çağrısı yapıldı! Kurtulmaları aylar sürebilir

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan kaza, bir mahalleyi adeta alarma geçirdi. Yaklaşık 400 arı kovanı taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı çevreye yayıldı. Yetkililer yolları kapatırken, bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları istendi.

TIR DEVRİLDİ, MİLYONLARCA ARI ÖZGÜR KALDI

Kaza, Teksas'ın Orange County bölgesinde meydana geldi. İçerisinde yaklaşık 408 kovan bulunan tırın devrilmesiyle milyonlarca bal arısı bir anda çevreye dağıldı. Olayın ardından ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alırken, bazı yollar da geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre herhangi bir ciddi yaralanma veya toplu arı saldırısı yaşanmadığını açıkladı.

ARICILAR SEFERBER OLDU

Kazanın duyulmasının ardından çevredeki arıcılar bölgeye akın etti. Yerel arıcılık işletmelerinden gönüllüler, kaçan arıları yeniden toplamak ve kovanları kurtarmak için saatlerce çalışma yürüttü.

Bölgedeki arıcılardan Christie Ray, "Arıcılık camiası birbirine yardım etmeyi bilir. Herkes elinden gelen desteği vermek için geldi" dedi.

YANLIŞ DÖNÜŞ FELAKETE NEDEN OLDU

İlk incelemelere göre tır şoförü Kuzey Dakota'ya doğru çıktığı yolculukta yanlış bir dönüş yaptı. Dar mahalle yollarına giren sürücü, keskin virajı almaya çalışırken kontrolü kaybedince yüklü römork yan yattı.

Kazadan sonra çevreye dağılan arıları toplamak için çeşitli noktalara özel yakalama kutuları yerleştirildi. Ancak uzmanlar, milyonlarca arının bölgeden tamamen ayrılmasının günler hatta haftalar sürebileceğini belirtiyor.

(İç görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir)