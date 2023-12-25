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    4. Milyonlarca insan risk altında: tedavisi olmayan 'Zombi geyik' hastalığı hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli

    Milyonlarca insan risk altında: tedavisi olmayan 'Zombi geyik' hastalığı hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli

    25.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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    Kuzey Amerika'da ortaya çıkan ve geyiklerde görülen ölümcül bir virüs geyikler arasında hızla yayılım göstermeye başladı. Geyikleri ağızdan salya akıtma, uyuşma, zayıflatma ve tökezleme gibi etkilerle ölümlerine yol açan virüsün insanlara da bulaşabileceği konusunda önemli uyarılar yapıyor. 'Zombi geyik' adıyla anılan hastalığın bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

    Milyonlarca insan risk altında: tedavisi olmayan 'Zombi geyik' hastalığı hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli

    The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı.

    HIZLA YAYILIYOR

    Bir ABD federal kurumu olan Fish & Wildlife'ın eski hayvan sağlığı şefi ve veteriner Dr. Thomas Roffe, ekosistemi ABD kıtasındaki en büyük ve en çeşitli hayvan popülasyonuna sahip olan Yellowstone parkında keşfedilen bu hastalığın önemli bir kamu uyandırma çağrısını temsil ettiğini söyledi.

    Roffe ayrıca, "Bu vaka, CWD'yi daha önce olmadığı kadar geniş çapta ilgi odağı haline getiriyor. Bu, çok büyük ekolojik sonuçları olan bir hastalık.” ifadelerini kullandı.

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    MİLYONLARCA İNSAN TEHLİKE ALTINDA

    Roffe, Onlarca yıldır böyle bir virüsün Yellowstone'a ulaşacağını tahmin ediyordu ve hem federal hükümetin hem de Wyoming eyaletinin yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için agresif önlemler alması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

    Roffe'nin bu uyarılarının büyük oranda dikkate alınmadığı ve artık sonuçlarının her yıl parkı ziyaret eden milyonlarca kişide ortaya çıkacağını söyledi.

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    DİĞER HAYVANLAR DA TEHLİKE ALTINDA

    Yellowstone'daki geyiklerin bölgedeki birçok hayvan popülasyonunu beslediğini ve diğer hayvanların da bu risk altında olduğunu belirten Roffe, "Orijinal biyolojik çeşitliliğin tamamını içeren bir ekosisteme sızdığında neler olacağını gözlemlemek için geniş bir laboratuvar oluşturuluyor. Yüzbinlerce geyik ve geyik Yellowstone'dan geçerek boz ayı, kurt, puma, çakal ve diğer çöpçü popülasyonlarını besliyor." dedi.

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    "HASTALIĞI YOK ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

    Konu özelinde bir diğer uzman Dr. Cory Anderson ise "Her zaman ölümcül, tedavi edilemez ve son derece bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ne bulaştığı hayvanlardan ne de kirlettiği ortamdan onu yok etmenin etkili ve kolay bir yolunun olmaması da endişemizi artırıyor."

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