Milyonlarca insan tarçın diye bunu yemiş! 250 kat daha zararlı madde içeriyor

Mutfak dolabındaki tatlı kokulu baharatın gerçek tarçın olduğunu düşünüyor olabilirsiniz fakat kullandığınız ürün, tarçına oldukça benzeyen kasya olabilir. İki baharat aynı ağaç ailesinden geliyor ve benzer kokuyor olsa da görünüşleri, aromaları ve sağlık üzerindeki etkileri açısından farklılık gösteriyor.

TARÇIN VE KASYA ARASINDAKİ FARK

Tarçın ve kasya, Cinnamomum familyasına ait ağaçlardan elde ediliyor.

Gerçek tarçın ya da Seylan tarçını, Cinnamomum verum ağacının kabuğundan elde ediliyor. Bu ağaç doğal olarak Sri Lanka'da ve özellikle Kerala olmak üzere Güney Hindistan'ın bazı bölgelerinde yetişiyor.

Kasya ise Cinnamomum cassia ağaçlarından elde ediliyor ve Güney Çin, Endonezya ve Vietnam'da yetiştiriliyor.

AYIRT ETMEK MÜMKÜN MÜ?

İki baharatı, rulo haline getirilmiş kabuklarına bakarak ayırt etmek mümkün.

Kasya çubukları koyu kahverengi ile kızıl kahverengi arasında bir renge sahip. Genellikle tek ve kalın bir kıvrım oluşturuyor. Yapısı sert olduğu için kolayca kırılmıyor.

Tarçın çubukları ise altın kahverengi veya açık kahverengi renkte oluyor. Birbirinin içine sarılmış çok sayıda ince ve hassas kabuk katmanından oluştuğu için daha kolay kırılıyor.

Toz halinde de aroma açısından farklılık gösteriyor. Kasya daha baharatlı ve keskin bir kokuya sahipken, tarçın daha tatlı ve aromatik bir koku veriyor.

KASYA TARÇINDAN DAHA ZARARLI

Kaynağa göre iki baharat arasındaki en önemli farklardan biri kumarin miktarı.

Kasya, tarçına kıyasla çok daha yüksek miktarda kumarin içeriyor. Kumarin yüksek miktarlarda tüketildiğinde karaciğer sağlığı açısından zararlı olabiliyor ve iltihaplanmaya neden olabiliyor.

Bazı araştırmalara göre kasyanın içerdiği kumarin miktarı, tarçından 250 kattan daha fazla olabiliyor.

Bu nedenle özellikle düzenli ve yüksek miktarda tüketim söz konusu olduğunda, kullanılan tarçının türünü bilmek önem taşıyor.