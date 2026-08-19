YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Milyonlarca insan tarçın diye bunu yemiş! 250 kat daha zararlı madde içeriyor

Görünüşleri ve kokuları birbirine benzeyen tarçın ile kasya (Çin tarçını), aslında farklı özelliklere sahip iki baharat. Özellikle içeriklerindeki kumarin miktarı, bu iki baharat arasındaki en önemli farklardan biri olarak öne çıkıyor.

Milyonlarca insan tarçın diye bunu yemiş! 250 kat daha zararlı madde içeriyor
Nilgün Arabacı

Mutfak dolabındaki tatlı kokulu baharatın gerçek tarçın olduğunu düşünüyor olabilirsiniz fakat kullandığınız ürün, tarçına oldukça benzeyen kasya olabilir. İki baharat aynı ağaç ailesinden geliyor ve benzer kokuyor olsa da görünüşleri, aromaları ve sağlık üzerindeki etkileri açısından farklılık gösteriyor.

TARÇIN VE KASYA ARASINDAKİ FARK

Tarçın ve kasya, Cinnamomum familyasına ait ağaçlardan elde ediliyor.

Gerçek tarçın ya da Seylan tarçını, Cinnamomum verum ağacının kabuğundan elde ediliyor. Bu ağaç doğal olarak Sri Lanka'da ve özellikle Kerala olmak üzere Güney Hindistan'ın bazı bölgelerinde yetişiyor.

Kasya ise Cinnamomum cassia ağaçlarından elde ediliyor ve Güney Çin, Endonezya ve Vietnam'da yetiştiriliyor.

AYIRT ETMEK MÜMKÜN MÜ?

İki baharatı, rulo haline getirilmiş kabuklarına bakarak ayırt etmek mümkün.

Milyonlarca insan tarçın diye bunu yemiş! 250 kat daha zararlı madde içeriyor 1

Kasya çubukları koyu kahverengi ile kızıl kahverengi arasında bir renge sahip. Genellikle tek ve kalın bir kıvrım oluşturuyor. Yapısı sert olduğu için kolayca kırılmıyor.

Tarçın çubukları ise altın kahverengi veya açık kahverengi renkte oluyor. Birbirinin içine sarılmış çok sayıda ince ve hassas kabuk katmanından oluştuğu için daha kolay kırılıyor.

Milyonlarca insan tarçın diye bunu yemiş! 250 kat daha zararlı madde içeriyor 2

Toz halinde de aroma açısından farklılık gösteriyor. Kasya daha baharatlı ve keskin bir kokuya sahipken, tarçın daha tatlı ve aromatik bir koku veriyor.

KASYA TARÇINDAN DAHA ZARARLI

Kaynağa göre iki baharat arasındaki en önemli farklardan biri kumarin miktarı.

Kasya, tarçına kıyasla çok daha yüksek miktarda kumarin içeriyor. Kumarin yüksek miktarlarda tüketildiğinde karaciğer sağlığı açısından zararlı olabiliyor ve iltihaplanmaya neden olabiliyor.

Bazı araştırmalara göre kasyanın içerdiği kumarin miktarı, tarçından 250 kattan daha fazla olabiliyor.

Bu nedenle özellikle düzenli ve yüksek miktarda tüketim söz konusu olduğunda, kullanılan tarçının türünü bilmek önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Ekmeği kestim, 20 kilo verdim” diyenlere kanmayın! Uzman nedenini açıkladı“Ekmeği kestim, 20 kilo verdim” diyenlere kanmayın! Uzman nedenini açıkladı
Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik!Öksürüğü anında kesen doğal antibiyotik!

Anahtar Kelimeler:
tarçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.