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Milyonlarca kişi takip ediyor! Gerçeği ilk kez itiraf etti

08.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında milyonca takipçisi bulunan fitness modeli Abby Dowse, itirafı ile herkesi şaşırttı. Sosyal medyada aktif bir kişilik sergilediğini açıklayan Dowse, gerçekte utangaç bir insan insan olduğunu söyledi. Özellikle hayranları ile yüz yüze buluştuğunda garip hissettiğini söyledi.

Milyonlarca kişi takip ediyor! Gerçeği ilk kez itiraf etti

Sosyal medyada fenomen olan kişilerin gönderilerine baktığınızda ‘kusursuz’ göründüklerini düşünebilirsiniz. Ancak başarılı sosyal medya yıldızlarının kendilerini güvensiz hissettikleri pek çok an olabiliyor. Avustralyalı fitness yıldızı Dowse, her zaman sosyal medyada göründüğü kadar kendinden emin olmadığını itiraf etti. Instagram hesabında 3.2 milyon takipçisi olan Dowse, hayatının büyük bir bölümünü kameraların karşısında geçirmesine rağmen sosyal ortamında çekingen olduğunu açıkladı.

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TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

dowse

Instagramdan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Dowse, “Güvensiz bir insanım. Sosyal olarak oldukça garip olabiliyorum. Son derece utangancım. Ancak tanıştıktan sonra insanlara alışabiliyorum” dedi.

Fitness modeli olmasına rağmen vücudunda bazı bölümleri sevmediğini söyleyen Dowse, özellikle ayak parmakları ile ilgili sorun yaşıyor. Ayakları konusunda çekingen olduğunu söyleyen Dowse, yıllar içinde vücudunu sevmeyi öğrendiğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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