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Melissa Blake, kendisini eleştirenlere New York Moda Haftası’nda modellik yaparak cevap verdi

06.09.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada her geçen gün farklılıkların ortaya çıkması ve ‘beden olumlaması’ söylemi popülerleşmeye başladı. Çocukken en büyük hayalinin modellik yapmak olduğunu ifade eden Melissa Blake, “Engellisin ve model olamazsın” diyenlere inat vazgeçmedi. Bir yıl boyunca sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı ve en büyük hayalini New York Moda Haftası’nda podyuma çıkarak gösterdi.

Melissa Blake, kendisini eleştirenlere New York Moda Haftası’nda modellik yaparak cevap verdi

1981 yılında dünyaya gelen Melissa Blake, 26’da fazla ameliyat geçirmesine neden olan genetik bir kemik ve kas bozukluğu olan Freeman-Sheldon sendromuyla doğdu. Ebeveynleri onu hastalığının bir engel olmadığını söyleyerek büyüttü.

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Öz güvenini ailesine borçlu olduğunu ifade eden Blake, kendisini ‘beden aktivisti ve iyi bir kelime oyunu aşığı’ olarak tanımlıyor. Ünlü gazete ve dergilerde çalıştığını vurgulayan Blake, kendi serüvenini ise açtığı blog hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

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HAYALİ GERÇEK OLDU

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Twitter hesabından fotoğraflarını çekerek yayınlayan Blake’e sosyal medya kullanıcıları çok çirkin olduğunu söyleyerek sert eleştiriler yaptı. Ancak bütün engellemelere ve olumsuz yorumlara rağmen Blake, en büyük hayalini gerçekleştirerek model oldu.

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New York Moda Haftası’nda podyuma çıkan Blake tüm dünyaya, “Lütfen engellileri dinleyin. Sesleri ve hikayeleri önemlidir. Bizi toplumda sonradan akla gelen bir düşünce haline getirmeyi bırakın” mesajını iletti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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