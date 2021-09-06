Melissa Blake, kendisini eleştirenlere New York Moda Haftası’nda modellik yaparak cevap verdi

1981 yılında dünyaya gelen Melissa Blake, 26’da fazla ameliyat geçirmesine neden olan genetik bir kemik ve kas bozukluğu olan Freeman-Sheldon sendromuyla doğdu. Ebeveynleri onu hastalığının bir engel olmadığını söyleyerek büyüttü.

Öz güvenini ailesine borçlu olduğunu ifade eden Blake, kendisini ‘beden aktivisti ve iyi bir kelime oyunu aşığı’ olarak tanımlıyor. Ünlü gazete ve dergilerde çalıştığını vurgulayan Blake, kendi serüvenini ise açtığı blog hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Twitter hesabından fotoğraflarını çekerek yayınlayan Blake’e sosyal medya kullanıcıları çok çirkin olduğunu söyleyerek sert eleştiriler yaptı. Ancak bütün engellemelere ve olumsuz yorumlara rağmen Blake, en büyük hayalini gerçekleştirerek model oldu.

New York Moda Haftası’nda podyuma çıkan Blake tüm dünyaya, “Lütfen engellileri dinleyin. Sesleri ve hikayeleri önemlidir. Bizi toplumda sonradan akla gelen bir düşünce haline getirmeyi bırakın” mesajını iletti.



