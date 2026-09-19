Doğalgaz ararken karşılarına çıktı! 3 bin 300 yıllık hazine denizin dibinde bulundu

M.Ö. 13. veya 14. yüzyıla tarihlendirilen geminin, Tunç Çağı'nda Güney Levant bölgesinde yaşayan Kenanlılara ait olduğu düşünülüyor. Gemi, İsrail kıyılarından yaklaşık 90 kilometre açıkta, 1,8 kilometre derinlikte bulundu.

Batığın, Londra merkezli doğal gaz üretim şirketi tarafından gerçekleştirilen deniz tabanı araştırmaları sırasında tesadüfen fark edildiği belirtildi. Şirketin çevresel araştırma ekibi, gelişmiş bir su altı robotu kullanarak deniz tabanını incelerken yüzeyde çok sayıda küp benzeri kaptan oluşan sıra dışı bir oluşum tespit etti.

Görüntülerin İsrail Eski Eserler Kurumu'na iletilmesinin ardından bölgenin arkeolojik açıdan son derece önemli bir keşif olduğu anlaşıldı.

BİNLERCE YILLIK KARGO DENİZİN DİBİNDE KORUNDU

İki gün boyunca Energean Star gemisinde yürütülen çalışmalarla batığın bulunduğu alan tarandı ve haritalandırıldı. Araştırmacılar, geminin yaklaşık 12-14 metre uzunluğunda olduğunu ve ahşap gövde parçalarının büyük bölümünün tortuların altında hala korunuyor olabileceğini belirledi.

Batığın çevresinde yüzlerce amfora bulundu. Bunların bir kısmı deniz tabanında görünür durumdayken, ikinci bir amfora tabakasının ise sedimentin altında kaldığı tespit edildi.

Araştırmacılar, batığa mümkün olduğunca az müdahale etmek amacıyla yalnızca iki amforayı yüzeye çıkardı. Söz konusu kapların antik dönemde zeytinyağı, şarap veya meyve gibi ürünlerin taşınmasında kullanıldığı düşünüldü.

KEŞİF, TUNÇ ÇAĞI DENİZCİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

İsrail Eski Eserler Kurumu Deniz Arkeolojisi Birimi Direktörü Yaakov Sharvit, keşfin Tunç Çağı'ndaki denizcilik anlayışına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

Sharvit'e göre geminin kıyıdan bu kadar uzakta bulunması, dönemin denizcilerinin yalnızca kıyı şeridini takip ederek yol aldığı düşüncesini sorgulattı. Geminin bulunduğu noktadan karanın görülemeyeceği, yalnızca ufuk çizgisinin seçilebileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, dönemin denizcilerinin açık denizde yönlerini bulmak için Güneş ve yıldızlar gibi gök cisimlerinden yararlanmış olabileceğini değerlendirdi.

GEMİNİN NASIL BATTIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Batığın hangi koşullarda denize gömüldüğü kesin olarak bilinmiyor. Uzmanlar, geminin şiddetli bir deniz fırtınası sırasında zarar görmüş veya Tunç Çağı'nda da bilinen korsan saldırılarından biri nedeniyle batmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.

Sharvit, geminin doğu Akdeniz'in derin kesimlerinde şimdiye kadar keşfedilen ilk ve en eski batık olduğunu belirtti.

DERİNLİK SAYESİNDE KARGO BOZULMADAN KALDI

Batığın yaklaşık 1,8 kilometre derinlikte bulunması, arkeologlar açısından keşfin önemini daha da artırdı. Sığ sulardaki batıkların aksine bu bölgede geminin kargosunun dalgalar, deniz akıntıları, balıkçılık faaliyetleri veya dalgıçlar tarafından bozulmadığı ifade edildi.

Uzmanlara göre bu durum, geminin battığı andaki kargo düzeninin büyük ölçüde korunmuş olabileceği anlamına geliyor. Batık alanında yapılacak yeni araştırmaların, Tunç Çağı'nda Akdeniz'deki ticaret ağları, denizcilik teknolojileri ve açık deniz navigasyonu hakkında önemli bilgiler sunması bekleniyor.

YÜZLERCE AMFORA, ANTİK TİCARETİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Tek bir gemide yüzlerce amforanın bulunması, dönemin deniz ticaretinin ulaştığı ölçek hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Araştırmacılar, bu kadar büyük miktarda ticari malın taşınmasının, geminin çıktığı bölge ile Akdeniz'in doğusundaki diğer yerleşimler arasında önemli ticari bağlantılar bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.

Daha önce Tunç Çağı'na ait iki önemli gemi topluluğunun Türkiye kıyılarında keşfedildiği biliniyordu. Ancak söz konusu batıkların kıyıya yakın ve dalış yapılabilecek derinliklerde bulunması, dönemin deniz yolculuklarının kıyıdan tamamen uzaklaşmadan gerçekleştirildiği düşüncesini güçlendirmişti.

Yeni keşfedilen batık ise bu anlayışa farklı bir boyut kazandırıyor.

AMFORALAR MÜZEDE SERGİLENECEK

Batıktan çıkarılan iki amforanın araştırma sürecinin ardından İsrail'de yeni açılan bir müzede sergilenmesi planlanıyor.

Arkeologlar ise denizin derinliklerinde gömülü halde bulunan diğer kargonun ve gemi kalıntılarının daha kapsamlı araştırmalar için büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Yaklaşık 3 bin 300 yıldır deniz tabanında bulunan geminin, gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarla Tunç Çağı'nın deniz ticareti ve açık deniz seyir tekniklerine ilişkin bugüne kadar bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkarması bekleniyor.

Görsel kaynak: Energean Star-Israel Antiquities Authority