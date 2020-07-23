Milyonları gözden çıkarıyorlar! Klasik araç tutkunları bu modellere bayılıyor...

Klasik araçlar hem döneminin havasını yansıtması bakımından hem de günümüzde tabiri caizse "kağıt gibi" diyebileceğimiz tek tip araçlardan oldukça farklılar. Klasik araç tutkunlarının vazgeçilmezleri olan bu araçlardan kimini Yeşilçam'la tanıdık, kimini ise eski zamanların yabancı filmler ve dizileriyle tanıdık. İşte sizler için derlediğimiz en çok sevilen klasik araç modelleri...

CHEVROLET IMPALA

1950'lerin sonuna doğru Amerika'da kullanımı yaygınlaşan bir araç Clevrolet Impala. 2008 yılında Reuters'ın yaptığı bir ankete göre günümüzde dahi en çok satan 20 araba modelinden birisi.

FORD MUSTANG

İlk modeli 1946 yılında üzerinde mavi şerit olan beyaz bir araç olarak ortaya çıkmış Ford Mustang'in. Mustang, Ford'un iyi bir pazarlama aracı. Oldukça az sayıda kalan modellerden biri geçtiğimiz yıllarda 1.1 milyara satılmış.

PONTIAC FIREBIRD

Kara Şimşek ile birlikte hayatımıza giren bu araç, günümüzde dahi oldukça gösterişli bir spor otomobil. Mustang'e karşılık Pontiac firması tarafından üretilmiş.

SHELBY

Ford'un bir diğer klasik araba modeli Shelby. Çeşitli modifikasyonlarla yarış otomobili olarak kullanıldığı olmuş. Shelby'ın bir de üzeri açık modeli var.