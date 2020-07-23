Milyonları gözden çıkarıyorlar! Klasik araç tutkunları bu modellere bayılıyor...

Klasik araçlar hem döneminin havasını yansıtması bakımından hem de günümüzde tabiri caizse "kağıt gibi" diyebileceğimiz tek tip araçlardan oldukça farklılar. Klasik araç tutkunlarının vazgeçilmezleri olan bu araçlardan kimini Yeşilçam'la tanıdık, kimini ise eski zamanların yabancı filmler ve dizileriyle tanıdık. İşte sizler için derlediğimiz en çok sevilen klasik araç modelleri...
1950'lerin sonuna doğru Amerika'da kullanımı yaygınlaşan bir araç Clevrolet Impala. 2008 yılında Reuters'ın yaptığı bir ankete göre günümüzde dahi en çok satan 20 araba modelinden birisi.
İlk modeli 1946 yılında üzerinde mavi şerit olan beyaz bir araç olarak ortaya çıkmış Ford Mustang'in. Mustang, Ford'un iyi bir pazarlama aracı. Oldukça az sayıda kalan modellerden biri geçtiğimiz yıllarda 1.1 milyara satılmış.
Kara Şimşek ile birlikte hayatımıza giren bu araç, günümüzde dahi oldukça gösterişli bir spor otomobil. Mustang'e karşılık Pontiac firması tarafından üretilmiş.
Ford'un bir diğer klasik araba modeli Shelby. Çeşitli modifikasyonlarla yarış otomobili olarak kullanıldığı olmuş. Shelby'ın bir de üzeri açık modeli var.
İkinci Dünya Savaşı yıllarının marka araçlarından biri Buick. 1931 modelinin özellikle klasik araç tutkunları tarafından oldukça fazla hayranı olduğunu söyleyebiliriz.
Cadillac tarafından 2002 yılına kadar üretilmiş üst sınıf lüks bir otomobil. Görenlerin hayranlıklarını gizleyemediği bu aracın üretim yeri ise Londra.
Tüm zamanların en büyük Ferrari'leri listesinde ilk üçte yer alan bu model 1964-1968 yılları arasında grand tourer olarak üretilmiş. Road & Track dergisi bu modeli "dünyanın en tatmin edici spor otomobili" olarak değerlendiriyor.
Chevrolet Corvette'in ilk modeli olan 1953 modeli, spor araba tutkunlarının oldukça ilgisinin çeken modellerden. Chevrolet bu aracıyla yol tutuşu ve yüksek performansı bakımından giderek gelişen modelleriyle günümüze kadar gelmiş.
Plymouth tarafından üretilen Amerika merkezli bir klasik otomobil. Alıcılar bunu "vagon otomobil" olarak da biliyor.
Alman firması Mercedes tarafından 1936 - 1940 yılları arasında üretilen Mercedes modeli "Mavi Kaz" filmiyle ün kazanıp hayran kitlesini artırmış.
Ferrari'nin 1950'ler ve 1960'lara damga vuran modellerinden birisi de Superamerica serisi. Grand tourer olarak üretilen bu gösterişli otomobilin hayran kitlesi de oldukça geniş.
JAGUAR XK 120 ROADSTER
Jaguar'ın en fazla hasılat yaptığı klasik araçlardan biri olan bu model, firma tarafından 1948 ve 1954 yılları arasında üretilmiş. Jaguar'ın üstü açık olan bu modeli, 1939'lardan sonra üretilen ilk spor arabalardan biri olma özelliğini taşıyor.
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