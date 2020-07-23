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Milyonları gözden çıkarıyorlar! Klasik araç tutkunları bu modellere bayılıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Duruşu asil, görünümü gösterişli... Kimileri pek çok filmle hayatımıza ilk kez girmiş, kimileriyse başkanlarla tanınmış klasik araçlar... Günümüzde bazı fuarlarda ve müzelerde sergilenen klasik araçlarda en sevilen, baktıkça "keşke benim de olsa" dedirten modelleri bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.

Milyonları gözden çıkarıyorlar! Klasik araç tutkunları bu modellere bayılıyor...

Klasik araçlar hem döneminin havasını yansıtması bakımından hem de günümüzde tabiri caizse "kağıt gibi" diyebileceğimiz tek tip araçlardan oldukça farklılar. Klasik araç tutkunlarının vazgeçilmezleri olan bu araçlardan kimini Yeşilçam'la tanıdık, kimini ise eski zamanların yabancı filmler ve dizileriyle tanıdık. İşte sizler için derlediğimiz en çok sevilen klasik araç modelleri...

CHEVROLET IMPALA

CHEVROLET IMPALA

1950'lerin sonuna doğru Amerika'da kullanımı yaygınlaşan bir araç Clevrolet Impala. 2008 yılında Reuters'ın yaptığı bir ankete göre günümüzde dahi en çok satan 20 araba modelinden birisi.

FORD MUSTANG

FORD MUSTANG

İlk modeli 1946 yılında üzerinde mavi şerit olan beyaz bir araç olarak ortaya çıkmış Ford Mustang'in. Mustang, Ford'un iyi bir pazarlama aracı. Oldukça az sayıda kalan modellerden biri geçtiğimiz yıllarda 1.1 milyara satılmış.

PONTIAC FIREBIRD

PONTIAC FIREBIRD

Kara Şimşek ile birlikte hayatımıza giren bu araç, günümüzde dahi oldukça gösterişli bir spor otomobil. Mustang'e karşılık Pontiac firması tarafından üretilmiş.

SHELBY

Ford'un bir diğer klasik araba modeli Shelby. Çeşitli modifikasyonlarla yarış otomobili olarak kullanıldığı olmuş. Shelby'ın bir de üzeri açık modeli var.

BUICK 1931

İkinci Dünya Savaşı yıllarının marka araçlarından biri Buick. 1931 modelinin özellikle klasik araç tutkunları tarafından oldukça fazla hayranı olduğunu söyleyebiliriz.

CADILLAC ELDORADO

CADILLAC ELDORADO

Cadillac tarafından 2002 yılına kadar üretilmiş üst sınıf lüks bir otomobil. Görenlerin hayranlıklarını gizleyemediği bu aracın üretim yeri ise Londra.

FERRARI 275 GTB

Tüm zamanların en büyük Ferrari'leri listesinde ilk üçte yer alan bu model 1964-1968 yılları arasında grand tourer olarak üretilmiş. Road & Track dergisi bu modeli "dünyanın en tatmin edici spor otomobili" olarak değerlendiriyor.

CHEVROLET CORVETTE 1953

CHEVROLET CORVETTE 1953

Chevrolet Corvette'in ilk modeli olan 1953 modeli, spor araba tutkunlarının oldukça ilgisinin çeken modellerden. Chevrolet bu aracıyla yol tutuşu ve yüksek performansı bakımından giderek gelişen modelleriyle günümüze kadar gelmiş.

PLYMOUTH WOODY 1941

Plymouth tarafından üretilen Amerika merkezli bir klasik otomobil. Alıcılar bunu "vagon otomobil" olarak da biliyor.

MERCEDES BENZ 540K

MERCEDES BENZ 540K

Alman firması Mercedes tarafından 1936 - 1940 yılları arasında üretilen Mercedes modeli "Mavi Kaz" filmiyle ün kazanıp hayran kitlesini artırmış.

FERRARI SUPERAMERICA 1962

FERRARI SUPERAMERICA 1962

Ferrari'nin 1950'ler ve 1960'lara damga vuran modellerinden birisi de Superamerica serisi. Grand tourer olarak üretilen bu gösterişli otomobilin hayran kitlesi de oldukça geniş.

JAGUAR XK 120 ROADSTER

Jaguar'ın en fazla hasılat yaptığı klasik araçlardan biri olan bu model, firma tarafından 1948 ve 1954 yılları arasında üretilmiş. Jaguar'ın üstü açık olan bu modeli, 1939'lardan sonra üretilen ilk spor arabalardan biri olma özelliğini taşıyor.

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