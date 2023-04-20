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Mimari Restorasyon mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mimari Restorasyon Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

03.04.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde yer alan ve son dönemlerde popüler hale gelen Mimari Restorasyon, inşaat sektörü için önemli bir meslek dalıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler, çeşitli restorasyon projelerinde yer alabilir ve restorasyon çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesini sağlar. Özellikle her mülkün ayrı ayrı incelenip restorasyona girmesi gerektiğinden Mimari Restorasyon mezunları, bu çalışmalarda önemli görev almaktadır.

Mimari Restorasyon mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mimari Restorasyon Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mimari Restorasyon Bölümü, üniversitelerde giderek daha yaygın hale gelmektedir. Hem devlet hem de özel üniversitelerde yer alan bu bölüm, önlisans bölümüdür. Tarihsel ve kültürel olarak değerli olan mimari nesnelerin korunması ve onarılması için bu bölüm çok önemlidir. Çünkü bu koruma ve onarma çalışmalarında bilimsel ve doğru yöntemler kullanılmalıdır. Aksi takdirde o nesneler hasar görebilir ve geleceğe aktarılamaz. Kültür varlıklarının bakımı ve onarımı konusunda Mimari Restorasyon bölümü mezunları profesyoneldir.

Mimari Restorasyon Bölümü nedir?

Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür ürünlerinin korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapacak kişilerin okuması gereken bölüme Mimari Restorasyon adı verilir. Bir ön lisans programı olan bu bölümün amacı, herhangi bir yapının özelliklerini, biçimini ve karakterini incelemektir. Türkiye’de pek çok üniversitede yer alan Mimari Restorasyon Bölümü, bir tarihi eserin onarılması ya da aslına uygun olacak şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmalar yapar. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin tasarıma ilgili olması, iyi derecede bilgisayar kullanması, mimarlıkla ilgili programlara hakim olması ve dikkatli çalışabilecek odaklanmaya sahip olması gerekir.

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Mimari Restorasyon Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mimari Restorasyon bölümü üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yer alan 2 yıllık bir ön lisans bölümüdür. 4 dönemlik eğitim hayatı boyunca mimarlık ve restorasyon ile ilgili önemli dersler verilir. 2 yıllık bu bölümü tamamlamak için öğrenciler kredi kotasını doldurmak ve mezuniyet şartlarını yerine getirmek zorundadır. Bölümden mezun olduktan sonra DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli bölümlere geçiş yapmak ve 4 yıllık eğitim hayatını doldurmak da mümkündür. DGS ile Mimari Restorasyondan iç mimarlık, mimarlık ve restorasyon ve konservasyon gibi bölümlere geçiş yapılabilir. İlerleyen yıllarda ise yüksek lisans ve doktora programlarında da yine bu alanla ilgili pek çok bölüm bulmak mümkündür. Mimari Restorasyon Bölümü dersleri:

  • Metal ve alçı
  • Mimari tasarım
  • Fotoğrafta belgeleme
  • Teknik resim
  • Sanat tarihi
  • Bilgisayar destekli çizim
  • Koruma kavramları
  • Malzeme ve yapı bilgisi
  • Rölöve
  • Konservasyon
  • Ahşap malzeme
  • Kalıp alma yöntemleri
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Mimari Restorasyon mezunları ne iş yapar?

Mimari Restorasyon mezunları iş imkanları hem kamu kuruşları hem de özel sektörü kapsar. Geniş bir iş olanağına sahip olan bu bölüme farklı alanlarda ihtiyaç duyulur. Sanat eserlerinin olduğu, tarihi ve kültürel nesnelerin yer aldığı, mimarlık projelerine dahil edilen restorasyon çalışmaların yapıldığı yerlerde iş bulabilirler. Her türlü nesnenin onarımı ve korunması konusunda bilgi sahibi olan Mimari Restorasyon mezunları, bilgi birikimleri ve becerileri sayesinde kültürel parçaların ve yapıların geleceğe aktarılmasında önemli rol oynar. Mimari Restorasyon mezunlarının ne iş yaptığı oldukça merak edilmektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler pek çok farklı görev alabilir ve bir sürü sorumluluğa sahiptir.

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Mimari Restorasyon mezunları nerelerde çalışır?

Pek çok alanda çalışabilecek Mimari Restorasyon mezunları, hem sahada hem de ofislerde görev alabilir. Mimari Restorasyon bölümünden mezun olan kişiler şuralarda iş bulabilir:

  • Belediyeler
  • Milli saraylar
  • Arkeolojik kazılar
  • Müzeler
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve buna bağlı birimler
  • Mimarlık büroları
  • İl özel idareleri
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve buna bağlı birimler
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü
  • İnşaat firmaları
  • Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları
  • Restorasyon projeleri
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Mimari Restorasyon mezunlarının kamuda iş olanakları arasında pek çok kurum sayılabilir. Kültür ve sanat işlerinden sorumlu olan birçok devlet kurumu vardır. Buralarda Mimari Restorasyon mezunlarına ihtiyaç duyulur. Örneğin; Kültür Bakanlığı, devlet müzeleri, belediyeler, il özel idareleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu devlet kurumlarındandır. Mimari Restorasyon Bölümünden mezun kişiler, devlet kurumlarında çalışmak için öncelikle KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) girmeli ve ilgili alanda yeterli puanı almalıdır. Bundan sonra istedikleri kurum için tercihte bulunabilir ve atanarak çalışmaya başlayabilirler. Akademide kalmak isteyen Mimari Restorasyon mezunları ise gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra sınavlara girmelidir. Sonrasında öğretim görevlisi olarak üniversitelerde çalışabilirler.

Mimari Restorasyon mezunlarının özel sektörde iş olanakları çok geniş bir alandır. Herhangi bir sınava girmeden ilgili özel sektör işletmeleri ve şirketlerine giderek direkt iş başvurusunda bulunabilirler. Özel sektörde; restorasyon şirketleri, mimarlık ofisleri, restorasyon projeleri Mimari Restorasyon mezunlarına ihtiyaç duyar. Bu bölümden mezun kişiler de açık bir pozisyon bulduklarında direkt özel şirket ile iletişime geçerek başvuru yapabilir. Yapılan görüşmeler ve mülakatlar sonucu işe başlayabilirler. Özel sektörde yer alan bu meslek grubu, aynı zamanda proje bazlı iş alma avantajına da sahip olur.

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