Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü ülkemizde yeni bir bölüm olmasına rağmen oldukça fazla tercih edilmektedir. Makinelere ve çalışma sistemlerine ilgi duyan kişiler bu bölümü tercih ederek kendi ilgi alanlarında çalışma imkanı elde edebilir. Mühendislik Fakültelerinde daha yaygın olarak yer almaya başlayan bir bölümdür. Eğitim hayatı boyunca verilen dersler sayesinde öğrenciler makineleri ve sistemleri tanıyarak bu alanda bilgi sahibi olur. Mekatronik Sistemler Mühendisleri, fabrika gibi üretimin ve makinelerin yer aldığı çalışma ortamları için çok önemlidir.

Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü nedir?

Büyüyen, gelişen ve değişen endüstriyel ihtiyaçlar için makine, bilgisayar, elektrik-elektronik vb. sistemler tasarlayan ve bunlar için çalışmalar yürüten kişilerin okuduğu bölüme Mekatronik Sistemler Mühendisliği adı verilir. Pek çok farklı bilim dalının bileşimini ifade eden çok disiplinli bu mühendislik dalı, günümüzde önemli bir ihtiyaçtır. Endüstriyel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabilecek, bunları analiz edebilecek kişileri sektöre kazandırma amacı güder.

Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mekatronik Sistemler Mühendisliği Bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültesinde ve lisans programları arasında yer alan bir bölümdür. 4 yıllık eğitim süresine sahiptir. Bu bölümden mezun olmak için 240 AKTS kotasını doldurmak ve üniversitenin mezuniyet şartlarını yerine getirmek gerekir. Öğrenciler, 8 dönemlik eğitim boyunca mekatronik sistemler ile ilgili çok önemli dersler alır. Bu dersleri başarılı bir şekilde geçip mezun olan kişiler, Mekatronik Sistemler Mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır ve Mekatronik Sistemler Mühendisi unvanı alır. Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümü dersleri:

Algoritma ve programlama

Elektrik devre temelleri

Bilgisayar destekli teknik resim

Mühendislik malzemeleri

Temel elektronik

Statik

İmalat teknikleri

Programlanabilir mantık denetleyicileri

Sayısal analiz

Mekanik

Otomatik kontrol

Esnek üretim sistemleri

Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunları iş imkanları bakımından oldukça zengindir. Hem kamuda hem de özel sektörde iş bulabilirler. Özellikle üretimin yapıldığı ve bu üretimde makinenin kullanıldığı her yer, Mekatronik Sistemler Mühendislerinin çalışabileceği yerlerdendir. Bu nedenle fabrikalar ve şirketlerin üretim bölümlerinde Mekatronik Sistemler Mühendislerine ihtiyaç duyulur. Bu bölümden mezun kişiler yer alabileceği sektörler:

Bankacılık

Endüstriyel otomasyon

Tıp

Gemi endüstrisi

İnşaat makineleri

Havacılık

Ulaşım

Otomotiv

Telekomünikasyon

Tasarım

Robotik

Haberleşme

Otonom araçlar

Savunma sanayii

Video oyunları ve yapay zeka uygulamaları

Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Mekatronik Sistemler Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çalışma alanı bakımından geniş bir yelpaze vardır. Çünkü bu bölümde çok önemli yazılım uygulamaları, makine sistemleri ve bilgisayar teknolojileri öğretilir. Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunları şuralarda çalışabilir:

Lojistik sektöründe çalışan şirketler

Robotik tasarımlar yapan işletmeler

Otomatik tanımlama teknolojileri üzerine faaliyet gösteren firmalar

Yeni ürün tasarlama ve geliştirme yapan ve her türlü endüstriyel ürün odaklı Ar-Ge kuruluşları

Ulaşım sektöründe yer alan şirketler

Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin kurulu olduğu fabrikalar ve bunların tasarımını yapan işletmeler

Makine imalatı yapan şirketler

Elektronik kart tasarımı ve üretimi yapan şirketler

Otomotiv, gemi, savunma sanayi vb. endüstriyel alanlarda üretim yapan işletmeler

Gömülü sistem donanım ve yazılım uygulamaları geliştiren şirketler

Ölçme ve kalibrasyon ürünleri tasarlayan işletmeler

Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları vardır. Üretimin ve denetimin olduğu devlet kurumları, Mekatronik Sistemler mühendislerine ihtiyaç duyar. Örneğin Maden Tetkik Arama, Savunma Sanayi Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı gibi kamu kurumlarında, mekatronik sistemler mühendisleri iş bulabilirler. Kamuda çalışmak isteyenler öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeli ve ilgili puan türünde yeterli puanı almalıdır. Sonrasında kendilerine uygun pozisyon için tercih yapabilir ve atanarak çalışmaya başlayabilirler.

Mekatronik Sistemler Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır. Çünkü özel sektörde üretimin yapıldığı, makinelerin kullanıldığı ve bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyulan pek çok şirket vardır. Bu işletmelerde çalışmak isteyen Mekatronik Sistemler Mühendisleri, ilgili pozisyon için başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sonrası yapılan mülakat ve görüşmeleri geçen kişiler, özel sektörde Mekatronik Sistemler Mühendisi olarak çalışmaya başlayabilir.