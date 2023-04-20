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Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

03.04.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde yer alan pek çok bölüm vardır. Bu bölümler arasında popüler olanlardan biri de Moleküler Biyoloji ve Genetiktir. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler, bu bölümü oldukça araştırmakta ve puanları yettiği takdirde tercih etmektedir. İş olanağı bakımından geniş bir seçenek sunduğu için bu bölüm popülerdir. Geniş kapsamlı ve pek çok bilimsel süreci kapsayan bir bölüm olarak öne çıkar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü okumak isteyen öğrenciler, bu bölümle ilgili detaylı araştırma yapmaktadır. Prestijli bir bölüm olmasından dolayı pek çok öğrenci bu bölümü tercih etmek ister. Ancak zor da bir bölümdür ve çok çalışmayı gerektirir. Yalnızca sayısal puan türünde öğrenci kabul eder ve bu alana ilgili olmak çok önemlidir. Üniversitelerin birbirinden farklı fakültelerinde yer alabilen moleküler biyoloji ve genetik bölümü, bilim dünyası ve insanlığın gelişimi açısından büyük rol oynar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nedir?

Hücreleri bir araya getiren moleküllerin, canlı davranışlarını nasıl belirlediğini anlamaya odaklanan çok disiplinli akademik bölüme Moleküler Biyoloji ve Genetik adı verilir. Diğer bilim dallarıyla sürekli iletişim halinde olan bu bilim moleküllerin temel niteliklerini, işleyiş ve patolojik durumlarını, birbirleriyle etkileşimlerini, yapı ve çalışmalarını, gelişim evrelerini inceler. Yaşamın kaynağına inerek hastalıkların kökünü inceler ve bu nedenle tıp alanında önemli bir bilim dalı olarak öne çıkar.

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Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Moleküler Biyoloji ve Genetik, üniversitelerin Fen-Edebiyat, Temel Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri gibi çeşitli fakültelerinde yer alan bir lisans bölümüdür. 4 yıllık olan bu bölüm, sayısal puan türünden öğrenci kabul eder. 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca öğrencilere pek çok ders verilir. Bu dersleri başarıyla geçen öğrenciler, 240 AKTS kredi kotasını doldurma ve mezuniyet şartlarını yerine getirme kaydıyla bölümden mezun olabilir. Moleküler biyoloji ve genetik lisans diploması almaya ve moleküler biyolog unvanı almaya hak kazanırlar. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü dersleri:

  • Genel biyoloji
  • Kök hücre biyolojisi
  • Mikrobiyoloji
  • Biyoistatik
  • Moleküler evrim
  • Davranış genetiği
  • Nörogenetik
  • Moleküler genetik
  • Hücresel ve moleküler fizyoloji
  • Biyoinformatik
  • Gelişim biyolojisi
  • İnsan genetiği
  • İmmunoloji
  • Genomik ve genetiğin biyoetiği
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Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları ne iş yapar?

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun kişilerin ne iş yaptığı araştırılan bir konudur. Bu bölümde okuyan öğrenciler, pek çok sorumluluğa sahip olur. İlaç araştırma geliştirme, tüp bebek çalışmaları, tıbbi cihaz geliştirme, kök hücre tedavileri gibi pek çok alanda çalışabilirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları iş imkanları hem ülkemizde hem de dünyada oldukça fazladır. Çünkü çalışma alanları geniştir. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde Moleküler Biyologlara ihtiyaç duyulur. Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının iş imkanları:

  • Biyoteknoloji firmalarında cihaz geliştirme programlarında görev alabilirler.
  • İlaç şirketlerinde ilaç araştırma ve geliştirme departmanında çalışabilirler.
  • Kanser tedavi merkezleri gibi önemli kurumlarda yer alabilirler.
  • Bitki ve hayvan genetiği araştırması yapan şirketlerde çalışabilirler.
  • Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak önemli çalışmalar yapabilirler.
  • Hastanelerde tüp bebek tedavisi, genetik teşhis, kök hücre alanlarında çalışabilirler.
  • Adli tıp kurumlarında yer alabilirler.
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Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunları nerelerde çalışır?

Moleküler Biyolog unvanına sahip kişiler, görev ve yükümlülükleri bakımından büyük önem arz eder. Dolayısıyla pek çok kurumda çalışabilirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının çalışabileceği yerler:

  • Tüp bebek merkezleri
  • Biyoteknoloji araştırma merkezleri
  • İlaç firmaları
  • Üniversiteler
  • Eğitim ve araştırma hastaneleri
  • Kök hücre merkezleri
  • Adli tıp kurumu

Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının kamuda iş olanakları ile bilinen bir meslektir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezun kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilir. Özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde, halk sağlığı laboratuvarlarında, İl Sağlık Müdürlüklerinde, Tarım ve Orman Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumunda moleküler biyologlara ihtiyaç duyulur. Bu kamu kurumlarında çalışmak isteyen moleküler biyoloji ve genetik mezunları, öncelikle KPSS’ye girmelidir. İlgili alanda yeterli puan aldıkları takdirde tercih yaparak atanabilir ve çalışmaya başlayabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının özel sektörde iş olanakları bakımından zengindir. Özel sektörde çalışmak isteyen kişiler, herhangi bir sınava girmeden ilgili pozisyonlara direkt başvuruda bulunabilirler. Özel sektörde iş bulma konusunda oldukça avantajlıdırlar; çünkü Moleküler Biyologların çalışma alanına giren pek çok şirket vardır. İlaç firmaları, gıda ve yem işletmeleri, okullar, laboratuvarlar, fabrikalar, Ar-Ge çalışmaları gibi özel alanlarda yer alabilirler. Ayrıca özel sektörde çalışan moleküler biyologlar, çeşitli projeler de geliştirebilirler. Bu sayede kendi ilgi alanlarına yönelik olarak daha özgür çalışma imkanı elde edebilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları sayesinde üniversitelerde akademisyen olarak da görev alabilir ve araştırmalarını yapmaya devam edebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Moleküler Biyoloji Ve Genetik

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