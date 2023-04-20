Matematik Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Matematik öğretmenleri, öğrencilere hem toplu hem de özel olarak ders vermektedir. Matematikle ilgili tüm bilgi, beceri ve tutuma sahip olan matematik öğretmenleri, farklı yaş aralıklarına hitap edebilir. Matematik konularında üstün beceriye, yeteneğe ve bilgiye sahip Matematik Öğretmenliği mezunları, geniş bir çalışma alanına sahiptir. Öğretmenlik oldukça avantajlı bir meslek olarak öne çıktığı gibi Matematik Öğretmenliği ise atama konusunda sunduğu olanaklarla daha da öne çıkar.

Matematik Öğretmenliği Bölümü nedir?

Öğrencilere matematik alanında eğitim verecek kişilerin yetiştirildiği bölüme Matematik Öğretmenliği adı verilir. Üniversitelerde bölüm olarak okutulan bu disiplin, matematik biliminde yer alan tüm konuları içerir. Matematik Öğretmenliği Bölümünde okuyanlara, matematik bilimindeki tüm konular aktarıldığı gibi bunları öğretme konusunda nasıl bir tutum göstermeleri gerektiği de öğretilir.

Matematik Öğretmenlerinin yalnızca matematik kurallarını bilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda bunları öğrencilerine doğru şekilde aktarmayı da bilmeleri gerekir. Matematik Öğretmenleri, çeşitli yaş aralıklarındaki çocuklara müfredata uygun olarak ders verir. Her yaş aralığının düzeyi aynı olmadığı için bu yaş gruplarına aktarılan konular ve yaklaşım da farklı olmalıdır.

Matematik Öğretmenliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Matematik Öğretmenliği Bölümü, üniversitelerin Eğitim Fakültesi’nde yer alan bir bölümdür. Sayısal puan türünde öğrenci kabul eder. Bir lisans bölümüdür ve 4 yıllıktır. Bazı üniversitelerde hazırlık da bulunduğu için eğitim süresi 5 yıl olabilir. 8 dönem boyunca öğrencilere hem matematik ile ilgili tüm detaylar hem de öğretmenlik hakkında dersler verilir. Tüm bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan ve 240 AKTS kotasını dolduran öğrenciler Matematik Öğretmenliği lisans diploması almaya hak kazanır. Matematik öğretmeni unvanıyla çalışmaya başlayabilirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora gibi üst programlarla kendini geliştiren öğrenciler, ilerleyen yıllarda akademisyen olarak çalışabilirler. Matematik öğretmenliği bölümünde okuyan kişiler pek çok dersten sorumlu olur. Matematik Öğretmenliği Bölümü dersleri:

Cebir

Soyut matematik

İspat

Analitik geometri

Matematiksel modelleme

Öğretim yöntem teknikleri

Ölçme değerlendirme

Mantık

Ayrık matematik

Analiz

Türevsel denklemler

Matris kuramı

Matematik öğretim yöntemleri

Sınıf yönetimi

Bilim, teknoloji ve toplum

Matematik Öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

Matematik Öğretmenliği mezunları iş imkanları oldukça geniştir. Matematik öğretmenleri, öğrencilere matematik konusundaki bilgi ve becerileri aktarmalıdır. Matematik Öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları bulunur. Devlete bağlı okullarda ve eğitim kurumlarında çalışabilirler. Matematik öğretmenleri kamuda çalışmak isterse, öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmelidir. İlgili alanda yeterli puan aldıkları takdirde tercih yapabilirler. Atandıktan sonra ise devlete bağlı olarak çalışmaya başlayabilirler. Çalışacakları ilköğretim, ortaokul ve lise düzeyini ise almış oldukları puana göre tercih edebilirler.

Matematik Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları konusunda avantajlıdır. Çünkü çok sayıda özel okul vardır. Bu okullarda matematik öğretmenlerine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda özel bir okulda matematik öğretmeni olan kişiler, özel ders verme konusunda da daha rahattır. Bu dersleri birebir olarak ders programlarına göre planlayabilirler. Ayrıca özelde çalışan öğretmenler, dışarıdan proje alabilir ya da çeşitli araştırmalar yürütebilir. Bu sayede kendi alanlarına yönelik olarak çalışabilir ve öğretmenlik de yapabilirler. Aynı zamanda kendi eğitim kurumunu ya da özel etüt merkezini açan matematik öğretmenleri de vardır. Buralarda hem çok sayıda meslektaşları ile çalışabilir hem de daha fazla öğrenciye ulaşabilirler.

Matematik Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Matematik Öğretmenliği mezunları iş imkanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler, eğitim kurumlarında çalışabilirler. Öğrencilere matematik konularını aktarma görevine sahiptirler. Ayrıca özel ders de verebilirler. Öğretmenlik yapmak istemeyen kişiler ise bankalarda, hesaplama yapılan çeşitli alanlarda yer alabilirler. Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun kişiler için hem devlet okullarında hem de özel okullarda iş bulma imkanı vardır. Kişiler yer almak istedikleri kuruma göre seçimde bulunabilir.

Kamu kurumlarında ve özel sektörde matematik öğretmenleri iş bulabilir. Çünkü hem devlete bağlı hem de özel okullar oldukça fazladır. Öğretmenler çalışmak istedikleri kurumun koşullarına uygun şartları yerine getirdikleri takdirde iş bulma konusunda avantajlıdır. Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olan kişilerin en çok çalıştığı yerler arasında okullar vardır. Okul, dershane gibi çeşitli eğitim kurumlarında aktif olarak görev alan matematik öğretmenleri, matematik konularını öğrencilerin düzeyine uygun olarak aktarır. Matematik öğretmenleri ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda iş bulabilir. Bu noktada çalışmak istedikleri seviye, okul ve yaş aralığı önemlidir. Becerikli oldukları matematik konularına göre çalışacakları okul düzeyini seçebilirler. Özellikle matematik alanında kendini geliştiren ve üst düzey konumda olan öğretmenler, üstün zekalıların yer aldığı okullarda çalışabilir. Ayrıca üniversitede kalarak öğretim görevlisi, akademisyen gibi unvanlarla da çalışabilirler.