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Mina Başaran'ın o ceketinin acı hikâyesi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

Jet kazasında yaşamını yitirenlerden Sinem Akay, en son arkadaşı Mina Başaran için özel bir ceket tasarlamıştı...

Mina Başaran'ın o ceketinin acı hikâyesi...

Türkiye’yi şoke eden jet kazasında hayatını kaybeden Sinem Akay'ın cenaze namazı, yarın Ataköy Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak.

Ailesinin işi gereği denim tekstile hakim olan Sinem Akay, Casa Di Denim markasını kurmuştu. Kendi markası için çok emek veren Akay, en son Boat Show fuarına katılmıştı. Daha birçok kermese katılan Sinem Akay, ÇABA Derneği'ne geçtiğimiz sene yaptığı katkılarla da adından söz ettirmişti.

SİNEM AKAY EN SON MİNA BAŞARAN İÇİN TASARLAMIŞTI

Sinem Akay'ın bu kötü haberini annesi Amerika'dayken aldı. Babası ise Sinem Akay'ın kızkardeşi Seda Akay'la birlikteyken İstanbul'da aldı. Ölüm haberini alan aile yıkıldı.

Sinem Akay'ın yakın dostları haberi aldıkları andan itibaren Akay Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

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Sinem, en son Mina Başaran'ın bekarlığa vedası için özel bir kot ceket tasarlamıştı. Ve uçağa binmeden çekildikleri fotoğrafta hepsinin üzerinde o kot ceket vardı.

SİNEM AKAY KİMDİR?

Yazın evleneceği yazılan Sinem Akay'ın hayatında kimse yoktu.

1984 doğumlu olan Akay, orta öğrenimini İtalyan Orta, liseyi Saint Joseph, ünivesiteyi de Floransa’daki Polimoda’da Moda ve Pazarlama alanında bitirdi. Aile işlerinden olan Erak Giyim gibi kuruluşlarda da görev yapan Akay, son olarak “Casa Di Denim” adını verdiği kendi markasını oluşturmuştu.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

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Anahtar Kelimeler:
sinem akay Mina Başaran

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