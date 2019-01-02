TREND

Minder içinde Avrupa yolculuğu! İspanya’da Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da koltuk minderlerinin içinden 2 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.

İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika’dan Avrupa’ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri, İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor. (İHA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bilinen en uzak uzay cismi görüntülendiBilinen en uzak uzay cismi görüntülendi
Ünlü forvetten erkek kardeşine eşek şakası!Ünlü forvetten erkek kardeşine eşek şakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ispanya göçmen minder

En Çok Okunan Trend Haberler

İki kadın yasağı deldi!

İki kadın yasağı deldi!

Vatandaşın aklı: Yok böyle poşet tepkisi!

Vatandaşın aklı: Yok böyle poşet tepkisi!

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...

Eskiyen telefonun içindeki 'şey' kıymete bindi! Sakın atmayın...

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı!

Sevişirken gizlice prezervatifi çıkardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilinen en uzak uzay cismi görüntülendi

Bilinen en uzak uzay cismi görüntülendi

Ünlü forvetten erkek kardeşine eşek şakası!

Ünlü forvetten erkek kardeşine eşek şakası!

Sokak köpeğinin yanına gelen kadının yaptığı hareket gündem oldu

Kadının bu hareketi gündem oldu!

Kostümünü giyen sokağa indi!

Kostümünü giyen sokağa indi!

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Çinliler askeri robot köpeği tanıttı

Asker kamuflajlı robot köpek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.