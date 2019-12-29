Mine Tugay 2019'a bacak açarak veda etti

Instagram’da 2,9 milyon takipçisi bulunan 41 yaşındaki Mine Tugay ne paylaşsa olay oluyor. Tugay ‘Güle güle 2019’ notuyla yeni fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’ın söz konusu paylaşımına kısa sürede 64 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi.

Zalim İstanbul dizisinde “Şeniz” karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay,geçtiğimiz günlerde bacak dekolteli pozunu Instagram’dan paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni almıştı.

