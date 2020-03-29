Mine Tugay amuda kalktı! 'Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat...'

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliğiyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Tugay koronavirüs salgını sonrası evine kapandı.

Spor yaptığı anları sosyal medyadan zaman zaman paylaşan Tugay'dan yeni bir paylaşım geldi. Tugay amuda kalktığı anları paylaşıp şu notu düştü:

"Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı diye düşünüyorum. Meditasyon, yoga yaparak kendimle bağımı güçlendiriyorum evdeyken. 'Bilinmezin dayanılmaz bütünlüğünün evrensel boyutunu bütün dünya olarak hep birlikte yaşıyoruz' diyor sevgili yoga hocam. Bu çok hoşuma gitti çünkü bilinmeze teslimiyeti yaşarken yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum ben de. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, bizim için dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım."

Mine Tugay'ın bu paylaşımına ise hayranlarından beğeni yağdı.

