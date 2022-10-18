Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi

44 yaşında olan Mine Tugay güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy ile eski bir fotoğrafını paylaşan Tugay'a "Hep gençsin" yorumları yağmıştı.

Mine Tugay, önceki gün de takipçileriyle soru - cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım.Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum."

