Mine Tugay'dan doğum günü paylaşımı!

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni yaşına dair paylaşımda bulundu.

Med Cezir ve Paramparça adlı dizilerdeki başarılı performansı ile geniş bir kitle tarafından sevilen bir isim haline gelen oyuncu Mine Tugay, sadece oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de öne çıkan bir isim.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve dikkat çekici paylaşımlara imza atan Tugay, 41 yaşına dair samimi sözler söyledib

İşte güzel oyuncunun “41 senedir buradayım” diyerek söze başladığı o satırlar:

“Kırılganlıklarım, yüzleştiklerim, kaçtıklarım, ben olduklarım, ben saydıklarım, yasını sahiplendiklerim, sevgiyle kucakladıklarım, es geçtiklerim, kalbini kırdıklarım, aşık olduklarım, bağ kurduklarım, farkındalıklarım, olduğu için minnet duyduklarım, olmadığı için şükrettiklerim, kendimi kaybettiklerim, kendimi bulduklarım, korkusuzluklarım, nefeslendiklerim, gülümsediklerim, eğlendiklerim, ağladıklarım, yok saydıklarım, var ettiklerim, hayal kurabildiklerim, hayal kırıklıklarım, dönüştürebildiklerim, es verdiklerim, travmalarım, inceliklerim, duygusallıklarım, şifalandıklarım, tökezlemelerim, unuttuklarım, kendimde törpülediklerim, yalnızlıklarım, çocukluklarım, seçimlerim, korkularım, inançlarım.

Hiçbirinden şikayetçi değilim çünkü hepsi benim ve hayatıma dahil ettiklerim. Hepsi bana yaşama sevinci veren duygularım, gerçeklerim. İyi ki buradayım, iyi ki Mine'yim”

