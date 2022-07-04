Mine Tugay'ın takipçisine verdiği 'nazar' yanıtı şaşırttı! "Başıma gelenlerden sonra..."

Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapmış olan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip. Tugay, oyunculuğu dışında fitliği ve güzelliğiyle sık sık konuşuluyor. Ünlü isim bu defa hikayesinde yaptığı soru cevap etkinliğinde nazar konusundaki görüşlerini açıkladı.

MİNE TUGAY'IN TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ 'NAZAR' YANITI ŞAŞIRTTI!

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde yer alan ve dizide Neval karakterini canlandıran Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

43 yaşında fitliği ve güzelliğiyle dikkat çeken isim geçtiğimiz günlerde dekolteli paylaşımlarıyla olay olmuştu.

"BAŞIMA GELENLERDEN SONRA..."

Instagram üzerinde takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, bu kez verdiği nazar yanıtıyla şaşırtı.

Ünlü oyuncu takipçisinin yönelttiği "Nazardan korkmuyor musun? Neden dersen paylaşımlardan." sorusuna "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor nazara" yanıtını verdi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM BİR KİTAP VAR"

Ünlü oyuncu "Kitap yazmayı düşündünüz mü hiç?" sorusuna ise "Üzerinde çalıştığım bir kitap var ama bu ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tıkanması yaşıyor olabilirim" yanıtını verdi.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



