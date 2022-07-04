MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mine Tugay'ın takipçisine verdiği 'nazar' yanıtı şaşırttı! "Başıma gelenlerden sonra..."

Mine Tugay'ın takipçisine verdiği 'nazar' yanıtı şaşırttı! "Başıma gelenlerden sonra..."

04.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Zalim İstanbul ve Gülümse Kaderine gibi bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 43 yaşındaki oyuncu, bu kez Instagram hesabında bir takipçisine verdiği 'nazar' yanıtıyla şaşırttı.

Mine Tugay'ın takipçisine verdiği 'nazar' yanıtı şaşırttı! "Başıma gelenlerden sonra..."

Gülbeyaz dizisinde oynayarak televizyon sektörüne giriş yapmış olan ve oyunculuğa tiyatro ile başlayan Mine Tugay, Instagram'da 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip. Tugay, oyunculuğu dışında fitliği ve güzelliğiyle sık sık konuşuluyor. Ünlü isim bu defa hikayesinde yaptığı soru cevap etkinliğinde nazar konusundaki görüşlerini açıkladı.

MİNE TUGAY'IN TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ 'NAZAR' YANITI ŞAŞIRTTI!

Ekranlarda son olarak Gülümse Kaderine dizisinde yer alan ve dizide Neval karakterini canlandıran Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

43 yaşında fitliği ve güzelliğiyle dikkat çeken isim geçtiğimiz günlerde dekolteli paylaşımlarıyla olay olmuştu.

mine2222

"BAŞIMA GELENLERDEN SONRA..."

Instagram üzerinde takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, bu kez verdiği nazar yanıtıyla şaşırtı.

MİNE11111

Ünlü oyuncu takipçisinin yönelttiği "Nazardan korkmuyor musun? Neden dersen paylaşımlardan." sorusuna "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor nazara" yanıtını verdi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM BİR KİTAP VAR"

Ünlü oyuncu "Kitap yazmayı düşündünüz mü hiç?" sorusuna ise "Üzerinde çalıştığım bir kitap var ama bu ara biraz uzaklaştım. Yaratıcılık tıkanması yaşıyor olabilirim" yanıtını verdi.

İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

MİNETUGAY33

MİNETUGAY11Ekran Alıntısı

Mine-tugay-44

mıne-tugay-55


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini şortuyla kalça çalıştığı anlar olay oldu! "Yoksa Survivor mı?"Mini şortuyla kalça çalıştığı anlar olay oldu! "Yoksa Survivor mı?"
Olay sitem! "Artık parkur koyulmasın ki..."Olay sitem! "Artık parkur koyulmasın ki..."
Klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'Klibi tepki çekti! 'Haddini bil Mabel Matiz'
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay medcezir öyle bir geçer zaman ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Kuyumcukent'te aidat protestosu!

Kuyumcukent'te aidat protestosu!

İlginizi Çekebilir

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.