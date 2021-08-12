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Mine Tugay'ın tatil keyfi! Paylaşımına beğeni yağdı

12.08.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Tatil yapan Mine Tugay'ın şezlongda çekilen fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı.

Mine Tugay'ın tatil keyfi! Paylaşımına beğeni yağdı

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
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43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yaz günlerini Çanakkale Assos'da geçiriyor.

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Assos’da bulunan bir otelde konaklayan Mine Tugay, sık sık tatil paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Mine Tugay, son olarak vücut taytı giyerek objektiflerin karşısına geçti.

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Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

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Mine Tugay Instagram
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