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  4. Mine Tugay ve Murat Saygı aşk mı yaşıyor? Ünlü ikili yakalandı

Mine Tugay ve Murat Saygı aşk mı yaşıyor? Ünlü ikili yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. 39. bölumde final yapacak olan Zalim İstanbul dizisinin başrol oyuncusu Mine Tugay'ın kalbini ünlü bir televizyoncuya kaptırdığı ortaya çıktı.

Mine Tugay ve Murat Saygı aşk mı yaşıyor? Ünlü ikili yakalandı

Zalim İstanbul'da rol alan 41 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay önceki gün Boğaz'da yapımcı Murat Saygı ile bisiklete binerken objektife takıldı.

Spor kıyafetleriyle Tarabya'da görüntülenen ikilinin, gazetecileri fark edince tedirgin olması, akılları karıştırdı. Sosyal medyadan da birbirlerini takip eden Mine Tugay ile Murat Saygı'nın Boğaz'daki bu sportif buluşmasının 'Aşk mı, dostluk mu?' olduğunu ise önümüzdeki günler gösterecek…

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Tugay'ın ünlü isimle aşk yaşadığı iddialar arasında. Magazin Hattı'nın iddiasına göre Mine Tugay'ın kalbini ünlü televizyoncuya kaptırdı.

Murat Saygı, 2018'de iki çocuğunun annesi 11 yıllık eşi Gül Gölge ile medeni bir şekilde boşanmıştı. (Kaynak: magazingastesi)

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