Minecraft, bu mod paketleriyle çok daha eğlenceli hale geliyor! Kaliteyi ve zevki artıran paketler...

2009'da yayınlanan oyun çok kısa bir sürede hatırı sayılır oyuncu kitlesine sahip oldu. 2014'te Microsoft tarafından satın alınan oyunda yeni özellikler ekleyen dosyalar olan modlar bulunur. Modların yüklenmesi için 3 farklı modifikasyon yükleyicisi vardır. Bu mod yükleyicilerinin isimleri Modloader, Forge ve ForgeModLoader'dır. Milyonlarca kullanıcı tarafından sevilen mod paketlerini siz de bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

EN SEVİLEN MINECRAFT OYUN PAKETLERİ

STONEBLOCK 2: TAŞLARIN GÜCÜ

Bu mod paketinde yeraltı inşaatı yapıyorsunuz. Oyuna giriş yaptığınızda taşlar ile çevrilmiş bir alanda canlanırsınız. Yukarı doğru kazma işlemi yaparak ilerlersiniz. Taş madenciliği bir müddet sonra sıkabilir. Ama taş kazanmayı kolaylaştırmak için RFTools Builder'ı alabilirsiniz. Bu paket Minecraft'ın en sevilen ve popüler modlarından bir tanesidir.

INFINITY EVOLVED: ZORLUKLARI AŞMAYI SEVENLERE

Oyun stillerini daha kolay hale getirmek amaçlı tasarlanmış bir oyun paketi olarak karşımıza çıkıyor. Normal ve uzman olacak şekilde iki tane zorluk seçeneği vardır. Uzman modu oyunun zorluğu arttırarak oyunun süresini uzatmanın popüler bir yoludur. Yapı malzemesi olarak daha fazla blok biriktirmeniz gereken bu oyun paketinde uzun süreler boyunca bunu yapmaya devam edersiniz.