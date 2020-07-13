Minecraft, bu mod paketleriyle çok daha eğlenceli hale geliyor! Kaliteyi ve zevki artıran paketler...

2009'da yayınlanan oyun çok kısa bir sürede hatırı sayılır oyuncu kitlesine sahip oldu. 2014'te Microsoft tarafından satın alınan oyunda yeni özellikler ekleyen dosyalar olan modlar bulunur. Modların yüklenmesi için 3 farklı modifikasyon yükleyicisi vardır. Bu mod yükleyicilerinin isimleri Modloader, Forge ve ForgeModLoader'dır. Milyonlarca kullanıcı tarafından sevilen mod paketlerini siz de bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Bu mod paketinde yeraltı inşaatı yapıyorsunuz. Oyuna giriş yaptığınızda taşlar ile çevrilmiş bir alanda canlanırsınız. Yukarı doğru kazma işlemi yaparak ilerlersiniz. Taş madenciliği bir müddet sonra sıkabilir. Ama taş kazanmayı kolaylaştırmak için RFTools Builder'ı alabilirsiniz. Bu paket Minecraft'ın en sevilen ve popüler modlarından bir tanesidir.
Oyun stillerini daha kolay hale getirmek amaçlı tasarlanmış bir oyun paketi olarak karşımıza çıkıyor. Normal ve uzman olacak şekilde iki tane zorluk seçeneği vardır. Uzman modu oyunun zorluğu arttırarak oyunun süresini uzatmanın popüler bir yoludur. Yapı malzemesi olarak daha fazla blok biriktirmeniz gereken bu oyun paketinde uzun süreler boyunca bunu yapmaya devam edersiniz.
SkyFactory ile benzerliklere sahip olmasına karşın birçok farklı mod bulunduran bir SkyBlock haritasıdır. Project E modu sayesinde EMC para birimi ile öge ticareti yapabilirsiniz. En sevilen Minecraft mod paketlerinden bir tanesi olan mod, gökyüzü sevenlerin en çok tercih ettiklerinden birisi.
Kısa adı olan "waila" ile tanınan bu mod paketinde işlevsellik artırmak için farklı modlar kurulabilir. Farklı moda ait aynı eşyaların fare ile üstüne gitmeniz eşya hakkında bilgileri gösterir. Batarya şarj seviyesi veya su miktarı gibi durum bilgisi veren NEI modunu bulundurur.
Hyper HD Realism modu oyun içerisinde kaliteyi artırıyor. Pikseller ve gölgelendirmeler için üst seviyeleri hedefleyerek tasarlanmış bu mod paketini rahat denemek için güçlü bir bilgisayara sahip olmak gerekli. Mod paketi adeta oyunun üst serisi havası katıyor. En popüler ve en kaliteli Minecraft mod paketlerinden biridir.
Mod paketlerini yüklemek için öncelikle istediğiniz modu indirin. Çalıştır uygulamasında "%appdata%" yazdıktan sonra "Tamam" butonuna basın. Açılan klasörün içinde bulunan ".minecraft" adlı klasöre gidin. "mods" isimli klasöre ".jar" uzantılı mod dosyanızı atın.
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