Minecraft Dungeon hakkındaki ilk detaylar

Oyunun yapımcısı olan Mojang, Minecraft sonrasında kenara çekilmişti. Hiçbir projeyle gündeme gelmeye geliştirici stüdyo, önümüzdeki günlerde Minecraft evreninde geçecek yeni bir oyunla karşımıza çıkacak.

Minecraft Dungeon ismiyle satışa sunulacak oyunda, klasik zindan macerasından esinlenilen aksiyon/macera türevi bir hikaye modu bizleri bekliyor olacak.

Tek başınıza ya da 4 arkadaşınız ile oynayabileceğiniz Minecraft Dungeon büyük bir aksilik olmazsa 2020’nin 2. çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak. Oyun PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch / Switch Lite için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Mojang’ın yeni oyunu için yayınladığı oynanış videosuna buradan göz atabilirsiniz

