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Minecraft sevenlere kötü haber

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TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

Oyun sektöründe farklı işlere imza atan Telltale Games, 2018’in sonlarına doğru kepenkleri indirdiğini açıklamıştı. Dizi tadındaki oyunları ile farklı bir kitleye hitap eden Telltale Games’in kapanmasıyla birlikte bu stüdyonun imzasını taşıyan yapımlar da dijital oyun marketlerinden birer birer kaldırılmıştı. Önce Steam, ardından da GoG, Telltale yapımlarını mağazasından kaldıran isimler olmuştu.

Minecraft sevenlere kötü haber

Fakat hepsi bu kadarla sınırlı değil. Telltale Games’in en çok sevilen oyunlarından biri olan Minecraft Story Mode da kullanıma kapatılacak.

Minecraft ekibi tarafından yapılan açıklamada, Story Mode’un 25 Haziran 2019 itibariyle desteklenmeyeceğini açıkladı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor?

Uzun lafın kısası, 25 Haziran’dan sonra Minecraft Story Mode’u indirip oynayamayacaksınız. Üstelik oyunu daha önceden para verip satın almış olmanız da durumu değiştirmeyecek.

Eğer oyun sisteminizde yüklüyse değişen birşey olmayacak. Yani oyunu dilediğiniz zaman açıp oynayabileceksiniz. Fakat sisteminiz yerine, satın aldığınız mağazanın kütüphanesinde duruyorsa, 25 Haziran itibariyle bu oyunu indirme imkanınız olmayacak.

O yüzden size tavsiyemiz bu oyunu satın aldıysanız, 25 Haziran’dan önce indirip sisteminize kurmanız yönünde olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Minecraft oyun

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