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Mineral bakımından zengindir: Maden suyunun faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 25.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Mineral bakımından zengindir: Maden suyunun faydaları nelerdir?

Zengin mineral ve vitamin kaynağı olan maden suyu faydası sebebiyle çok sık tüketilen içeceklerden biridir. Çoğu zaman soda ile karıştırılsa da esasında maden suyu ile soda farklı şeylerdir. İşte bu zengin mineralli içeceğin faydaları ve özellikleri hakkında tüm merak edilenler...

Doğal bir kaynak suyu olan maden suyu, yeraltı sularından elde edilir. Sindirim sisteminden cilde kadar pek çok faydaya sahip olan maden suyu nedir? İnsan vücuduna sağladığı faydalar nelerdir? gibi en sık sorulan soruları sizler için yanıtladık.

Maden Suyu Nedir?

Yeryüzünün insanlara sunduğu mucizeler arasında yer alan maden suyu içerisinde birçok mineral barındırır. Herhangi bir katkı maddesi içermediği için de güvenilirdir. Maden suyu, yer çatlaklarından doğru kayaçların arasından gelen bir sudur. İçerdiği mineraller geçtiği kayaçların türüne göre değişebilir. Yer altından yer yüzüne doğru magmadan aldığı karbondioksit gazının basıncıyla hareket eden ve bu süreçte çeşitli kayaçlara temas ederek ilerleyen maden suyu zengin mineral yapısını bu yolculuğuna borçludur.

Maden Suyunun İçinde Bulunan Mineraller

Maden suyunun içerisinde insan hayatı için büyük öneme sahip mineral bulunur. Bu mineraller; kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, florür, iyodür, silisyum, bikarbonat, sülfat ve klorürdür.

Maden Suyunun Özellikleri

Maden suyunun bilinen en önemli özelliği mineraller ile zenginleşmiş olmasıdır. Maden suları gibi mineralli sular kaynağından alındığında çözünmüş mineral tuzları, gaz ve element içerir. Bu mineralli sular düşük mineralli su ve yüksek mineralli su olarak ikiye ayrılır. 500 ppm’den az mineral içerenlere düşük mineralli su, 1500 ppm’den fazla mineral içerenlere yüksek mineralli su denir. Maden suyu yerin derinliklerinden çıktığı ve yer altının çeşitli jeolojik özelliklerini taşıdığı için mineral bakımından zengindir.

Maden Suyunun Faydaları Nelerdir?

Gelelim konu hakkında en sık sorulan “Maden suyu faydaları nelerdir?” sorusuna. Maden suyunun en bilinen faydaları şu şekildedir:

  • Genellikle ağır bir akşam yemeğinin ardından oluşan şişkinlik sonrası tüketildiğini gördüğümüz maden suyunun gerçekten de sindirim sistemini rahatlatan ve düzenli çalışmasını sağlayan bir etkisi vardır. Bu sebeple diyet yaparken de kullanılır.
  • Vücuttaki su dengesini düzenler.
  • Safra kesesi ve kalın bağırsağın işlevlerini düzeltmeye yardımcı olduğu bilinir.
  • Sinir sistemindeki uyarı iletimini kuvvetlendirir ve kas ağrıları ile acılı bir krampın giderilmesine birebirdir.
  • Zengin kalsiyum kaynağı ile kemik sağlığını koruyarak kemikleri güçlendirir ve diş sağlığına da katkı sağlar.
  • Kanın pıhtılaşma özelliğini arttırdığı bilinen maden suyu, düzenli kullanımda kan basıncı dengesini düzenlemektedir.
  • Kalp sağlığını korur.
  • Cilde ve saçlara da canlı bir görünüm kazandırır ve besler.
  • İçerisinde bulunan minerallerin zenginliği ile hamilelik döneminde kadınlara kalsiyum ve magnezyum katkısı sunar.
  • Düzenli maden suyu tüketildiğinde terleme veya idrar yoluyla gereğinden fazla atılan mineraller vücuda geri kazandırılır.

Maden Suyunun Zararları Nelerdir?

Günlük içilmesi gereken miktar geçilmediği takdirde maden suyu yararları saymakla bitmez; ancak her şeyde olduğu gibi maden suyunun fazla tüketimi de zararlı olabilmektedir. Özellikle içerisinde karbondioksit bulundurduğu için aşırı tüketimi böbreklere ve mideye zarar vermek gibi çeşitli sorunlara sebep olur. Ayrıca küçük bir ihtimal bile olsa su zehirlenmesine yol açabilmektedir.

Maden Suyunu Kimler Kullanamaz?

Her ne kadar faydaları ile tanınmış olsa da maden suyunun da kullanımında sınır olmalıdır. Bazı kişiler için faydalı olabilirken bazıları için zararlı olabilir. Kalp, hipertansiyon, böbrek hastaları ve diyabet hastalarının maden suyu içmesi önerilmez. Ayrıca maden suyu bağırsakları hassas olan kişilerde de sindirim açısından sorun yaratabilmektedir.

Maden Suyu Ne Kadar Tüketilmelidir?

Uzmanların günlük tüketim için önerdiği maden suyu 1 litreden ibarettir. Faydasını görebilmek için bu miktar aşılmamalıdır.

Maden Suyu ile Soda Arasındaki Fark Nedir?

Maden suyu ve soda zaman zaman karıştırılan iki ürün olsa da birbirinden farklıdır. Her şeyden önce aralarında doğallık ve yapaylık farkı vardır. Maden suyu yer altının derinliklerinden doğal yollarla gelen bir içecek iken, sodanın yapay bir ürün olduğu söylenebilir. Çünkü soda su ile karbonatın karıştırılması ile elde edilen bir içecektir. Ancak bu durumda sodanın maden suyuna göre tamamen faydasız bir ürün olduğu söylenemez. Bazı sodalar içerisinde belli bir oranda mineral barındırabilir.

Maden Suyunun Kalorisi

Sindirim sistemi açısından faydalı olan ve sindirime yardımcı olan maden suyunun kalorisi merak konusudur. Tokluk hissi verdiği için diyet yapanların başvurduğu bu zengin mineralli suyun 100 gramında 0.00 kcal bulunur.

Maden Suyu ile Zayıflanır mı?

Maden suyunun sindirimi kolaylaştırıcı yönü sayesinde kilo vermeye yardımcı olduğu çeşitli araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Herhangi bir kalori alımına da sebep olmaması sebebiyle diyet listelerinde sıklıkla yer verilir.
Zayıflamak isteyenler maden suyunu içeriğinde bolca şeker barındıran diğer meyve sularından uzak durmak için kullanabilir. İçerisine nane ve limon gibi besinler dahil ederek maden suyunu çok daha lezzetli hale getirmek mümkündür. Günlük miktarı geçmeyecek şekilde yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra tüketeceğiniz bir ila iki bardak maden suyu kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Maden Suyunun Cilde ve Saça Faydası Var mı?

Peki maden suyunun cilde faydaları nelerdir? Maden suyu içeriğinde bulundurduğu mineraller sayesinde cilde ve saça gereken vitamin desteğini sağlayarak parlayan bir cilde ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza olanak sunar. Özellikle içerdiği silisyum minerali sayesinde ciltteki gözenekleri sıkılaştırır ve leke giderir. Bu sebeple cilt temizliğinde sıklıkla kullanılmaktadır.

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