Mineral bakımından zengindir: Maden suyunun faydaları nelerdir?

Doğal bir kaynak suyu olan maden suyu, yeraltı sularından elde edilir. Sindirim sisteminden cilde kadar pek çok faydaya sahip olan maden suyu nedir? İnsan vücuduna sağladığı faydalar nelerdir? gibi en sık sorulan soruları sizler için yanıtladık.

Maden Suyu Nedir?

Yeryüzünün insanlara sunduğu mucizeler arasında yer alan maden suyu içerisinde birçok mineral barındırır. Herhangi bir katkı maddesi içermediği için de güvenilirdir. Maden suyu, yer çatlaklarından doğru kayaçların arasından gelen bir sudur. İçerdiği mineraller geçtiği kayaçların türüne göre değişebilir. Yer altından yer yüzüne doğru magmadan aldığı karbondioksit gazının basıncıyla hareket eden ve bu süreçte çeşitli kayaçlara temas ederek ilerleyen maden suyu zengin mineral yapısını bu yolculuğuna borçludur.

Maden Suyunun İçinde Bulunan Mineraller

Maden suyunun içerisinde insan hayatı için büyük öneme sahip mineral bulunur. Bu mineraller; kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, florür, iyodür, silisyum, bikarbonat, sülfat ve klorürdür.

Maden Suyunun Özellikleri

Maden suyunun bilinen en önemli özelliği mineraller ile zenginleşmiş olmasıdır. Maden suları gibi mineralli sular kaynağından alındığında çözünmüş mineral tuzları, gaz ve element içerir. Bu mineralli sular düşük mineralli su ve yüksek mineralli su olarak ikiye ayrılır. 500 ppm’den az mineral içerenlere düşük mineralli su, 1500 ppm’den fazla mineral içerenlere yüksek mineralli su denir. Maden suyu yerin derinliklerinden çıktığı ve yer altının çeşitli jeolojik özelliklerini taşıdığı için mineral bakımından zengindir.