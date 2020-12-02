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Mineral müzesi Beyrut

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 02.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Mineral müzesi Beyrut

Tarihi derin acılarla dolu Lübnan doğal güzellikleriyle, tarihiyle ve kültürüyle geçmişine rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut ise son ki yaşanan patlama olayı ile ciddi yara aldı. Kültürel olarak oldukça zengin bir yer olan Beyrut'ta dünyada eşine az rastlanır bir yer var. Burası taşlar ve mineraller cenneti olan MIM mineral müzesi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan MIM mineral müzesi özel bir müze. 2013 yılında açılışı yapılan müzede, 70 ülkeden 450 farklı türü temsil eden 2000'den fazla mineral sergileniyor. Gerçekten taş burada sanata dönüşmüş. Aklınıza gelebilecek her türlü taş var. İnsan hayret ediyor. Renkler, mineraller, taşların parıltısı insanı alıp başka dünyalara götürüyor. Bu taşlar bu dünyadan olamaz diyorsunuz ama hepsi bu topraklardan çıkıyor. Müzede ayrıca Lübnan'dan deniz ve uçan fosiller de sergileniyor.

beyrut gezilecek yerler mineral müzesi

İnsanın aklını başından alan bir müze burası. Bu taşların çıkarılma hikayesi de bambaşka. Hepsi genel itibariyle çok zor şartlarda çıkarılıyor. Bu videoda bir taşın nasıl çıkarıldığını görebilirsiniz.

beyrut mineral müzesi

Müzede dünyanın her yerinden mineraller görüyorsunuz. Doğanın yaratılışı sizi çok ama çok şaşırtıyor. Ayrıca, minerallerin kimyasal elementleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzede etkileşimli ekranlar mevcut. Eğer bir gün Lübnan Beyrut'a yolunuz düşerse kesinlikle burayı ziyaret edin.

MIM beyrut müzesi

MİNERAL MÜZESİ AÇILIŞ SAATLERİ

Salı - Pazar
10:00 - 13:00; 14:00 - 18:00
Pazartesi günleri kapalıdır.

beyrut müze MIM mineral müze

MİNERAL MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

12 yaşa kadar giriş ücretsiz | 13-18 yaş 2000 LBP
Öğrenci: 3000 LBP | Yetişkinler: 6000 LBP

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