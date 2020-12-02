Mineral müzesi Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan MIM mineral müzesi özel bir müze. 2013 yılında açılışı yapılan müzede, 70 ülkeden 450 farklı türü temsil eden 2000'den fazla mineral sergileniyor. Gerçekten taş burada sanata dönüşmüş. Aklınıza gelebilecek her türlü taş var. İnsan hayret ediyor. Renkler, mineraller, taşların parıltısı insanı alıp başka dünyalara götürüyor. Bu taşlar bu dünyadan olamaz diyorsunuz ama hepsi bu topraklardan çıkıyor. Müzede ayrıca Lübnan'dan deniz ve uçan fosiller de sergileniyor.

İnsanın aklını başından alan bir müze burası. Bu taşların çıkarılma hikayesi de bambaşka. Hepsi genel itibariyle çok zor şartlarda çıkarılıyor. Bu videoda bir taşın nasıl çıkarıldığını görebilirsiniz.

Müzede dünyanın her yerinden mineraller görüyorsunuz. Doğanın yaratılışı sizi çok ama çok şaşırtıyor. Ayrıca, minerallerin kimyasal elementleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzede etkileşimli ekranlar mevcut. Eğer bir gün Lübnan Beyrut'a yolunuz düşerse kesinlikle burayı ziyaret edin.

MİNERAL MÜZESİ AÇILIŞ SAATLERİ

Salı - Pazar

10:00 - 13:00; 14:00 - 18:00

Pazartesi günleri kapalıdır.

MİNERAL MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

12 yaşa kadar giriş ücretsiz | 13-18 yaş 2000 LBP

Öğrenci: 3000 LBP | Yetişkinler: 6000 LBP

