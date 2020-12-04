Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu! Cemal Hünal kimdir?

Survivor 2021 büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları ve yayın tarihi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor 2021'de mücadele edecek isimler ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geliyordu.

SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

'Masterchef Türkiye'de yarışan Celal Sarıgül'ün 'Survivor 2021'de mücadele edeceği iddia ediliyor.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

SURIVOR 2021'İN İLK YARIŞMACISI

Survivor'ın başlayacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmazken Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı duyurdu. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu. Hünal "Issız adam ıssız ada" notuyla duyuruldu. Şimdi herkes Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal'in kim olduğunu merak ediyor.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Issız Adam filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cemal Hünal hakkında merak edilen detaylar...

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cemal Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.

