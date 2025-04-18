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Mini pankek turtaların pratik tarifi: Kahvaltıların yeni gözdesi, brunch’ların favorisi...

Son dönemde sosyal medya platformlarında adeta bir çığ gibi büyüyen bir tatlı trendi var; Mini pankek turtalar. Her yerde karşımıza çıkan bu minik, sevimli pankekler, hem göze hitap eden sunumlarıyla hem de pratik yapımıyla mutfaklarda fırtına estiriyor. Kahvaltı sofralarını renklendiren, çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli bir atıştırmalık sunan bu tarif, özellikle hafta sonu brunch’larında veya özel günlerde herkesin favorisi olmaya aday. Tarifin detayları haberimizde...

Mini pankek turtaların pratik tarifi: Kahvaltıların yeni gözdesi, brunch’ların favorisi...
Sedef Karatay
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 240kal

Mini Pankek Turtalar, klasik pankek hamurunun küçük, yuvarlak ve kabarık versiyonlarıdır. Geleneksel pankeklerden farklı olarak, bu minik lezzet topları genellikle bir kaşık veya sıkma şişesiyle tavaya dökülüyor ve birkaç saniyede pişiyor.

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Üzerine krema, çikolata sosu, taze meyveler, veya akçaağaç şurubu eklenerek adeta bir tatlı şölenine dönüşüyor. Tariflerde çilek ve muz dilimleriyle süslenirken, kimi tariflerde ise çikolata parçacıkları ve marshmallow’larla kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olmaya aday.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 1 yumurta
  • 3/4 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (veya sıvı yağ)
  • Bir tutam tuz
  • Süsleme için: Çikolata sosu, krem şanti, taze meyveler (çilek, muz, yaban mersini), renkli sprinkles, akçaağaç şurubu veya bal

TARİF

  • Hamuru hazırlayın: Bir kasede un, kabartma tozu, şeker ve tuzu karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta, süt, vanilya ve eritilmiş tereyağını çırpın. Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamur akışkan ama çok sıvı olmamalı.
  • Sıkma şişesine doldurun: Hamuru bir sıkma şişesine veya ağzı dar bir kaba aktarın. Bu, pankekleri minik ve düzgün yapmanızı kolaylaştırır.
  • Pişirin: Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın, hafifçe yağlayın. Hamurdan küçük yuvarlaklar (yaklaşık 2-3 cm çapında) sıkın. Her bir pankek yaklaşık 20-30 saniyede kabaracak ve kenarları hafif kızaracak. Spatula ile çevirip diğer tarafını 15-20 saniye pişirin.
  • Süsleyin: Pişen mini pankekleri bir tabağa alın. Üzerine krem şanti sıkın, taze meyveler ve çikolata sosu ekleyin. Renkli sprinkles veya bal ile son dokunuşu yapın.

AFİYET OLSUN!

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Anahtar Kelimeler:
pankek (pancake) kahvaltı Pratik yemek tarifleri pankek
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