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Mini pizza tarifi: MasterChef mini pizza nasıl yapılır? Beş çayının vazgeçilmez tarifi

15.10.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mini pizza tarifi ve yapılışı araştırılıyor. Beş çayının sevilen lezzetleri arasında mini pizza da yer alıyor. Vatandaşlar sofralarında bu lezzete yer veriyorlar. Peki, mini pizza nasıl yapılır? İşte tarifi

Mini pizza tarifi: MasterChef mini pizza nasıl yapılır? Beş çayının vazgeçilmez tarifi

Mini pizzanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. MasterChef'te bu akşam yapılan yemeklerden biri de mini pizza oldu. Mini pizza yaş maya, kuru maya veya instant maya ile yapılabiliyor. Özellikle minik porsiyonlar halinde servis yapılabildiğinden dolayı tercih ediliyor.

MİNİ PİZZA TARİFİ

500 ml süt
1 paket instant kuru maya
3 tatlı kaşığı toz şeker
5 tatlı kaşığı tuz
2 çay bardağı sıvıyağ
3 su bardağı un
3 adet domates
3 adet biber
15 adet zeytin
1 kase peynir
1 kase sucuk
2 adet yumurta sarısı
(8-10 Kişilik - 1 saat)

MİNİ PİZZA NASIL YAPILIR?

Sütü ocakta ılıtın. Derin bir kaba unu koyun tuzu atıp karıştırın. Ortasını havuz gibi açın.
Ortasına ılımış sütü, mayayı, şekeri, yağı koyup yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 1 saat mayalandırın.
Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 15 dakika mayalansın.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp malzemeleri dizin ve fırında ilk 20 dakika pişirip tepsiyi fırından çıkarın bir kaşıkla kabaran pizzaların ortasına bastırın ve tekrar fırına sürün. Altını kontrol ederek pişirin. Afiyet olsun.
Püf Noktası
Hamurun yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olmasına dikkat edin

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