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Minibüsler tehlike saçıyor! Durum çok vahim

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 14.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

İstanbul’da 588 minibüsçü ehliyetsiz, 213’ü de alkollü araç sürerken yakalandı. 13 bin şoföre araç kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için cezai işlem uygulandı. 2018 genelinde denetimlere takılan 207 bin minibüse 130 milyon TL trafik cezası kesildi.

Minibüsler tehlike saçıyor! Durum çok vahim

İstanbul’da her gün onbinlerce vatandaşı taşıyan, genellikle öğrencilerin kullandığı minibüsler tehlike saçıyor. YeniŞafak'tan Şahin Şen'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılında gerçekleştirdiği denetimler, yolcu minibüslerinin vahim durumunu ortaya koydu. Denetime takılan minibüs şoförlerinin 588’inin sürücü belgesi olmadan araç kullandığı tespit edilirken, bu trafik canavarlarına 1 milyon 186 bin 584 TL para cezası kesildi. Minibüslere en çok “belediyeden izin almadan o belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan” ceza kesildi. Bu kapsamda 22 bin 579 minibüse 97 milyon 351 bin 398 TL para cezası uygulandı.

KURAL TANIMIYORLAR

Nüfusu 16 milyona dayanan ve trafiğe kayıtlı 4 milyonun üzerinde araç bulunan İstanbul’da trafik akışını yavaşlatan minibüslerin ihlalleri de raporlara yansıdı. 30 bin 518 minibüse taşıt yolu üzerinde park etmenin yasak olduğu yere park ederek trafik akışını aksatmaktan 3 milyon 299 bin 240 TL cezai işlem uygulandı. Trafik kurallarına uymayan minibüslerden kırmızı ışık ihlali yapan 15 bin 129’una da 3 milyon 555 bin 315 TL para cezası kesildi.

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130 MİLYON TL CEZA

Otoyollarda yolcu indirip bindiren 7 bin 890 minibüs şoförüne 885 bin 120 TL, emniyet şeridini işgal eden 10 bin 691 minibüse ise 2 milyon 512 bin 385 TL para cezası uygulandı. Minibüsler için belirlenen hız sınırını aşan 16 bin 478 minibüse 4 milyon 505 bin 981 TL para cezası kesildi. 2018 yılı genelindeki denetimlerde yolcu taşıyan hatlı minibüslere 130 milyon 398 bin 907 TL değerinde 207 bin 78 trafik cezası kesildi.

FAZLA YOLCU ALMAK SUÇ

Denetime takılan minibüs şoförlerinden 213’ünün alkollü araç kullandığı tespit edildi, sarhoş sürücülere toplamda 227 bin 396 TL para cezası kesilerek ehliyetlerine el koyuldu. 13 bin 838 minibüse ise kapasitesinin üstünde yolcu taşımaktan 1 milyon 176 bin 230 TL ceza kesildi. Vatandaşların can güvenliğini hiçe sayan minibüs şoförlerinin 10 bin 595’i seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan 1 milyon 557 bin 264 TL ceza yedi.

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