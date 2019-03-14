Minibüsler tehlike saçıyor! Durum çok vahim

İstanbul’da her gün onbinlerce vatandaşı taşıyan, genellikle öğrencilerin kullandığı minibüsler tehlike saçıyor. YeniŞafak'tan Şahin Şen'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılında gerçekleştirdiği denetimler, yolcu minibüslerinin vahim durumunu ortaya koydu. Denetime takılan minibüs şoförlerinin 588’inin sürücü belgesi olmadan araç kullandığı tespit edilirken, bu trafik canavarlarına 1 milyon 186 bin 584 TL para cezası kesildi. Minibüslere en çok “belediyeden izin almadan o belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan” ceza kesildi. Bu kapsamda 22 bin 579 minibüse 97 milyon 351 bin 398 TL para cezası uygulandı.

KURAL TANIMIYORLAR

Nüfusu 16 milyona dayanan ve trafiğe kayıtlı 4 milyonun üzerinde araç bulunan İstanbul’da trafik akışını yavaşlatan minibüslerin ihlalleri de raporlara yansıdı. 30 bin 518 minibüse taşıt yolu üzerinde park etmenin yasak olduğu yere park ederek trafik akışını aksatmaktan 3 milyon 299 bin 240 TL cezai işlem uygulandı. Trafik kurallarına uymayan minibüslerden kırmızı ışık ihlali yapan 15 bin 129’una da 3 milyon 555 bin 315 TL para cezası kesildi.