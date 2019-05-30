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Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ümraniye’de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu minibüste bulunan birkaç yolcu kapıdan sarkarak yolculuk etti. Yolcular hayatlarını hiçe sayarak ve ayakların neredeyse yere sürterek yolculuk yaparken, sürücü ise minibüsünün tıka basa dolu olmasına aldırmadan ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Maltepe'de liseli bir kızın minibüsten düşüp ölümden dönmesi hafızalarda yerini korurken, Ümraniye'de çekilen görüntü bu kadarına pes dedirtti. Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi’nde de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu hatlı minibüsteki birkaç kişi, kapıdan sarkarak yolculuk etti. Can güvenliklerini hiçe sayarak kapıdan sarkan yolcular görenleri şaşkına çevirdi.

O ANLAR VİDEOYA KAYDEDİLDİ

Minibüs şoförü ise aracın tıka basa yolcu dolu olmasına aldırmadan yolda ilerledi. Faciaya davetiye çıkarılan anlar trafikte paniğe sebep oldu. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde yolda seyir halindeki minibüsün kapısında sarkan birkaç yolcu tehlikeli şekilde yolculuk ediyor . Bazıları ise ayaklarını neredeyse yere sürtüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul minibüs yolculuk tehlike yolcu

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